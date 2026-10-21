Vợ kém Hoài Lâm 9 tuổi có bước đi mới ngay sau đám cưới

Hoài Lâm và Ngọc Trinh vừa tổ chức đám cưới, nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả cũng như những người yêu mến nam ca sĩ. Sau hôn lễ, những động thái mới của cặp đôi tiếp tục thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Cụ thể, mới đây, Ngọc Trinh chính thức mở tài khoản Facebook và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong quá trình tổ chức đám cưới với Hoài Lâm. Động thái này nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi trước đó, cô khá kín tiếng trên mạng xã hội. Vì vậy, việc lập tài khoản Facebook được xem là bước đi mới của bà xã kém nam ca sĩ 9 tuổi sau khi cả hai về chung nhà.

Vợ Hoài Lâm vừa mở tài khoản Facebook và chia sẻ khoảnh khắc đẹp trong quá trình tổ chức đám cưới.

Ngay dưới bài đăng mới nhất, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến, đồng thời gửi lời chúc phúc đến Hoài Lâm và Ngọc Trinh. Bên cạnh những lời chúc mong cặp đôi luôn hạnh phúc, người hâm mộ còn nhắn nhủ Ngọc Trinh hãy trở thành hậu phương vững chắc, quan tâm đến sức khỏe của chồng.

Một khán giả viết: "Cháu cố gắng kiểm soát cân nặng cho chồng, nhắc Lâm giữ gìn sức khỏe, hạn chế tối đa bia rượu, thuốc lá nhé. Mong hai cháu vui vẻ, hạnh phúc, bình an, thật mạnh khỏe nhé".

Trước tình cảm mà công chúng dành cho hai vợ chồng, Ngọc Trinh gửi lời cảm ơn, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những lời động viên từ khán giả.

Việc Ngọc Trinh mở tài khoản Facebook chính là bước đi mới, trở thành cầu nối giúp cô gần gũi hơn với khán giả, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và cập nhật cuộc sống hôn nhân sau đám cưới. Tuy nhiên, đây không đồng nghĩa với việc cô sẽ tham gia hoạt động showbiz hay thường xuyên công khai chuyện riêng tư. Những chia sẻ trong thời gian tới sẽ phần nào cho thấy cách bà xã Hoài Lâm lựa chọn kết nối với công chúng.

Nhiều khán giả chúc phúc Hoài Lâm và Ngọc Trinh.

Hoài Lâm là nam ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau. Anh từng ghi dấu ấn với những ca khúc trữ tình, bolero và nhạc trẻ, xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh giọng hát, cuộc sống và những thay đổi trong sự nghiệp của nam ca sĩ cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Trong nhiều năm qua, Hoài Lâm khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Chính vì vậy, khi Hoài Lâm công khai ảnh cưới với Ngọc Trinh đã khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Sau khi hình ảnh cưới được chia sẻ, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tiếp tục nhận được sự chú ý khi tổ chức hôn lễ. Những khoảnh khắc trong ngày trọng đại cho thấy cặp đôi bước sang một chặng đường mới trong mối quan hệ. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng, mong cả hai xây dựng cuộc sống hôn nhân bình yên và luôn đồng hành cùng nhau.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới ở quê nhà.

Khoảnh khắc đời thường của Hoài Lâm và vợ.

Ngọc Trinh kém Hoài Lâm 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. So với người chồng là ca sĩ được công chúng biết đến rộng rãi, cô có cuộc sống tương đối kín đáo, ít xuất hiện trước truyền thông. Bởi vậy, động thái mở tài khoản Facebook sau đám cưới càng thu hút sự chú ý, nhất là khi cô bắt đầu chia sẻ những hình ảnh gắn với dấu mốc quan trọng của hai vợ chồng.

Dù cuộc sống hôn nhân của Hoài Lâm và Ngọc Trinh vẫn còn nhiều điều chưa được công khai, sự quan tâm và những lời chúc phúc từ khán giả là nguồn động viên dành cho cặp đôi. Người hâm mộ kỳ vọng nam ca sĩ giữ gìn sức khỏe, ổn định cuộc sống và tiếp tục theo đuổi âm nhạc, trong khi Ngọc Trinh sẽ đồng hành cùng chồng trong chặng đường sắp tới.