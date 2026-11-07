Vợ kém 8 tuổi của ca sĩ Quách Thành Danh lên chức bà chủ, khiến chồng si mê

Ca sĩ Quách Thành Danh và vợ - chị Thanh Ngọc vừa thử sức khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. Trong đó, chị Thanh Ngọc là CEO, điều hành hoạt động kinh doanh còn Quách Thành Danh đứng sau hỗ trợ vợ. Ngày vui của hai vợ chồng có ca sĩ Lương Gia Huy, vợ chồng nhạc sĩ Khánh Đơn đến mừng. Trước đó, cặp đôi còn được nghệ sĩ Thanh Hằng, NSƯT Ngọc Huyền đến ủng hộ.

Chia sẻ với VietNamNet, Quách Thành Danh mừng khi bà xã có thể thỏa chí làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích, am hiểu. Anh ủng hộ, tạo điều kiện để Thanh Ngọc theo đuổi đam mê nhưng cũng nhìn thấy mảng làm đẹp giàu tiềm năng. Nam ca sĩ chọn đứng sau chia sẻ, góp ý để chị đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Ca sĩ Quách Thành Danh bên ca sĩ, nhạc sĩ Khánh Đơn (thứ hai từ trái sang).

Trong quan hệ vợ chồng, Quách Thành Danh cho rằng điều quan trọng nhất là sự tin tưởng và ủng hộ nửa kia. Anh muốn thấy Thanh Ngọc theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp riêng bên cạnh nội trợ, chăm sóc con cái.

Dù chồng có tài chính vững chắc, từ khi trở về từ Mỹ, Thanh Ngọc vẫn liên tục đầu tư, kinh doanh. Theo Quách Thành Danh, với bà xã kinh doanh không chỉ để kiếm tiền mà còn là niềm vui, cách khẳng định giá trị bản thân. Anh trân trọng sự độc lập, năng động, tinh thần cầu tiến của Thanh Ngọc và càng thêm yêu vợ vì điều đó.

Trước câu hỏi về rủi ro trong khởi nghiệp, Quách Thành Danh thừa nhận lo lắng vì "không có mô hình kinh doanh hoàn hảo, không có rủi ro" nhưng tin tưởng vợ, theo sát nhắc chị cân nhắc kỹ từng quyết định và có kế hoạch rõ ràng cho công việc. Để cân bằng công việc và gia đình, hai vợ chồng sắp xếp lịch trình, vừa hỗ trợ lẫn nhau vừa thay phiên chăm sóc tổ ấm.

15 năm kết hôn, vợ chồng Quách Thành Danh vẫn mặn nồng. Thanh Ngọc thường xuyên chia sẻ chuyện nam ca sĩ mê vợ trên trang cá nhân.

Trong khi đó, Thanh Ngọc tự tin vì có nhiều kinh nghiệm từ mảng làm đẹp đến hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Mỹ lẫn Việt Nam. Thời gian qua, chị dành thời gian học hỏi, nghiên cứu thị hiếu khách hàng và chọn lọc công nghệ phù hợp. Có chồng tiếp sức, chị thấy việc kinh doanh "không quá khó khăn, thậm chí hứa hẹn thành công".

Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng, 48 tuổi, được khán giả yêu thích qua hit Tôi là tôi. Anh phát hành nhiều album, tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2016 và vào vòng chung kết. Anh từng là gương mặt quen thuộc của các sân khấu âm nhạc, nhất là các tỉnh miền Tây.

Thanh Ngọc kém Quách Thành Danh tám tuổi, từng đóng MV của chồng rồi nên duyên cùng anh. Hai người sinh 5 con lần lượt là An Nhiên, Hạo Nhiên, Mộc Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Bốn bé lớn đều đang học trường quốc tế ở TPHCM, tỏ ra có khiếu nghệ thuật, nhiều lần cùng bố mẹ xuất hiện trên truyền hình.

Quách Thành Danh và vợ song ca "Lâu đài tình ái" trong đám cưới

Ảnh: NVCC