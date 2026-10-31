Vợ kém 36 tuổi của NSND Việt Anh đáp trả khi bị chồng 'chê'

Mới đây, Chân Chân - vợ trẻ kém 36 tuổi của NSND Việt Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện hài hước liên quan đến chồng trên mạng xã hội. Theo đó, cô có ý định hóa trang Halloween để tạo không khí vui vẻ nhưng lại nhận được lời nhận xét bất ngờ từ nam nghệ sĩ.

Cụ thể, Chân Chân viết: “Tính hoá trang Halloween cho có không khí. Mà chồng kêu nhìn mặt em đủ sợ rồi hoá trang chi”. Màn đối đáp dí dỏm nhanh chóng khiến người theo dõi chú ý. Thay vì phản ứng căng thẳng, vợ NSND Việt Anh lựa chọn cách đáp lại bằng giọng điệu hài hước, cho thấy đây chỉ là màn trêu đùa giữa hai vợ chồng.

Vợ NSND Việt Anh gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện hài hước liên quan đến chồng.

Câu chuyện đời thường này một lần nữa đưa cuộc sống của NSND Việt Anh và Chân Chân trở thành chủ đề được quan tâm. Trước đó, chuyện tình cảm của cả hai từng gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác lên đến 36 năm. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn lựa chọn đồng hành và xây dựng cuộc sống chung theo cách riêng.

NSND Việt Anh và Chân Chân quen nhau vào đầu năm 2024, trong một lần nam nghệ sĩ tham gia quay MV cho ca sĩ Khánh Trần Rio. Đầu năm 2025, cả hai công khai mối quan hệ tình cảm. Đến tháng 10/2025, NSND Việt Anh xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn đời sau thời gian tìm hiểu và gắn bó. Nam nghệ sĩ cho biết hai người chưa đặt nặng chuyện tổ chức đám cưới mà quan trọng hơn là tình cảm và sự đồng hành trong cuộc sống.

Hiện tại, Chân Chân không chỉ là người bạn đời mà còn hỗ trợ NSND Việt Anh trong công việc. Cô thường xuyên đồng hành cùng chồng tại các sự kiện, hỗ trợ sắp xếp lịch trình và chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ là gương mặt gạo cội của sân khấu miền Nam, từng ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn như Dạ Cổ Hoài Lang, Lôi Vũ, Đêm Họa Mi. Vai diễn trong Dạ Cổ Hoài Lang từng giúp ông nhận giải Mai Vàng năm 1995. Năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

NSND Việt Anh.

Trên màn ảnh, NSND Việt Anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh được khán giả biết đến như Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật, Dù Gió Có Thổi, Gia Đình Là Số 1. Đặc biệt, ông từng tham gia các dự án điện ảnh có doanh thu nổi bật như Bố Già (khoảng 427 tỷ đồng), Nhà Bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Hai Muối (khoảng 40 tỷ đồng) và Mùa Hè Đẹp Nhất.

Trong khi đó, Chân Chân cũng bắt đầu thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Cô từng tham gia một số dự án phim với những vai diễn nhỏ và nhận được sự hướng dẫn từ chồng. Dù chưa có nhiều dấu ấn nổi bật trên màn ảnh, việc Chân Chân từng bước tiếp cận công việc nghệ thuật cho thấy cô có thêm mối quan tâm chung với bạn đời.

Trong năm 2026, NSND Việt Anh tiếp tục duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật với các dự án sân khấu và phim ảnh. Đáng chú ý, ông góp mặt trong phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc, dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2026. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn tham gia một số dự án truyền hình, tiếp tục gắn bó với công việc diễn xuất ở tuổi U70.

Từ chuyện tình từng gây bàn luận vì khoảng cách tuổi tác đến những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, NSND Việt Anh và Chân Chân vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Màn trêu đùa về chuyện hóa trang Halloween mới đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy sự thoải mái, gần gũi trong cuộc sống chung của cặp đôi.