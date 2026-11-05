Vợ Justin Bieber tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại sau khi sinh con đầu lòng

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Beauty Inc, Hailey Bieber lần đầu chia sẻ sâu hơn về hành trình đối mặt với chứng rối loạn tâm trạng tiền kinh nguyệt (PMDD) sau khi sinh con trai Jack Blues.

"Sau khi sinh con trai, tôi đã gặp khá nhiều khó khăn với chứng PMDD. Tuy nhiên, không có nhiều cuộc thảo luận hay nghiên cứu về tình trạng này", bà xã Justin Bieber cho biết.

Hailey Bieber lần đầu chia sẻ sâu hơn về hành trình đối mặt với chứng rối loạn tâm trạng tiền kinh nguyệt (PMDD) sau khi sinh con trai Jack Blues.

Theo Mayo Clinic, PMDD là dạng nghiêm trọng của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS), có thể gây ra những thay đổi cảm xúc dữ dội. Các triệu chứng bao gồm buồn bã, lo âu, tuyệt vọng, dễ cáu giận và thay đổi tâm trạng thất thường.

Hailey Bieber thừa nhận việc thiếu thông tin và những cuộc trò chuyện cởi mở về sức khỏe phụ nữ từng khiến cô cảm thấy đơn độc.

"Đối với cá nhân tôi, việc trò chuyện giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn. Khi chúng ta có thể chia sẻ những điều mình đang trải qua và tìm thấy sự đồng cảm, hành trình ấy sẽ không còn quá đơn độc", nữ người mẫu nói.

Hailey cũng bày tỏ sự thất vọng khi những vấn đề sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn mang thai và sau sinh, chưa nhận được sự quan tâm tương xứng.

"Việc sinh con là một hành trình vô cùng đặc biệt nhưng cũng rất dữ dội. Có quá nhiều điều xảy ra trong thời gian mang thai, sinh nở và cả quá trình chuẩn bị đón một đứa trẻ", cô chia sẻ.

Trước đó, trong podcast She MD phát sóng hồi tháng 5, Hailey Bieber từng tiết lộ PMDD ảnh hưởng đáng kể đến công việc, các mối quan hệ và đời sống xã hội của mình.

"Đối với tôi, tuần trước kỳ kinh nguyệt không đơn giản chỉ là hội chứng tiền kinh nguyệt thông thường. Mọi thứ trở nên cực đoan về mặt tinh thần, đến mức tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như cả cuộc đời sắp kết thúc", cô kể.

Bà xã Justin Bieber nhấn mạnh đây là tình trạng cần được nhìn nhận nghiêm túc, thay vì xem nhẹ như những thay đổi cảm xúc thông thường.

Bà xã Justin Bieber nhấn mạnh đây là tình trạng cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Hailey Bieber và Justin Bieber đón con trai đầu lòng Jack Blues vào tháng 8/2024. Sau khi trở thành mẹ, cô ngày càng quan tâm đến việc nâng cao nhận thức về sức khỏe phụ nữ. Không chỉ Hailey, nhiều ngôi sao khác như Lili Reinhart, Zara Larsson và Dixie D'Amelio cũng từng công khai trải nghiệm với PMDD.

Đặc biệt, Lili Reinhart từng chia sẻ rằng cô phải đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực nghiêm trọng trước kỳ kinh nguyệt sau khi ngừng sử dụng thuốc chống trầm cảm và thuốc tránh thai.

Thông qua câu chuyện cá nhân, Hailey Bieber mong muốn phụ nữ có thêm cơ hội chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ cần thiết khi đối mặt với những vấn đề sức khỏe tinh thần.