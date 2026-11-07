Vợ Justin Bieber gây chú ý khi tuyên bố ghét một thuật ngữ làm đẹp phổ biến

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Women's Wear Daily (WWD), Hailey Bieber đã chia sẻ về định hướng phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng cũng như quan điểm cá nhân đối với việc chăm sóc sắc đẹp.

Ở tuổi 29, khi chuẩn bị bước sang tuổi 30 vào cuối tháng 11, người mẫu cho biết cô không có ý định phát triển những sản phẩm được quảng bá bằng khái niệm "chống lão hóa".

Hailey Bieber đã chia sẻ quan điểm cá nhân đối với việc chăm sóc sắc đẹp.

Thay vào đó, Hailey Bieber hướng đến thuật ngữ "lão hóa thông minh", nhấn mạnh việc hỗ trợ làn da khỏe mạnh trong quá trình thay đổi theo tuổi tác.

"Tôi ghét phải nói từ chống lão hóa, bởi tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đang già đi. Vậy tại sao lại phải chống lại điều đó? Hãy chăm sóc bản thân và hỗ trợ làn da của mình", bà xã Justin Bieber chia sẻ.

Đáng chú ý, Hailey Bieber tiết lộ thương hiệu của cô đang chuẩn bị ra mắt một loại serum chuyên biệt hơn vào tháng 1 tới, theo định hướng chăm sóc da mà cô đang theo đuổi.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, nữ người mẫu cũng cởi mở chia sẻ về những phương pháp làm đẹp bản thân thường xuyên áp dụng.

"Tôi rất thích các liệu trình chăm sóc da. Tôi thực hiện PRP, lăn kim và nhiều phương pháp khác", Hailey Bieber cho biết.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, nữ người mẫu cũng cởi mở chia sẻ về những phương pháp làm đẹp bản thân thường xuyên áp dụng.

PRP là phương pháp sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu, trong khi lăn kim là kỹ thuật tạo những tổn thương vi điểm có kiểm soát trên da nhằm kích thích quá trình phục hồi.

Dù yêu thích các liệu trình chuyên sâu, Hailey Bieber vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của thói quen chăm sóc da hằng ngày. "Tôi nghĩ một quy trình chăm sóc da thực sự tốt vẫn là nền tảng để duy trì cấu trúc da, giúp làn da được chăm sóc và luôn khỏe mạnh", cô nói.

Ngoài lĩnh vực làm đẹp, Hailey Bieber còn công bố chương trình hợp tác trị giá 5 triệu USD trong ba năm với Foundation for Women's Health nhằm hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sức khỏe phụ nữ.

Nữ người mẫu cho biết bản thân đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này bởi những trải nghiệm của người thân, bạn bè cũng như chính mình.

Sau khi sinh con trai Jack Blues, Hailey Bieber từng gặp khó khăn với chứng rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt (PMDD). Cô bày tỏ sự thất vọng khi nhiều vấn đề sức khỏe đặc thù của phụ nữ vẫn chưa được nghiên cứu và thảo luận đầy đủ.

Sau khi sinh con trai Jack Blues, Hailey Bieber từng gặp khó khăn với chứng rối loạn tâm thần tiền kinh nguyệt (PMDD).

Trong khi đó, thương hiệu của Hailey Bieber tiếp tục ghi nhận những tín hiệu kinh doanh tích cực. Năm 2025, tập đoàn E.l.f. Beauty công bố thương vụ mua lại thương hiệu với giá trị lên đến 1 tỷ USD. Theo WWD, hoạt động kinh doanh của thương hiệu sau đó tăng trưởng hơn 80% so với năm trước.

Những chia sẻ mới nhất cho thấy Hailey Bieber đang theo đuổi quan điểm làm đẹp đề cao sự khỏe mạnh và chấp nhận quá trình lão hóa tự nhiên, thay vì xem tuổi tác là điều cần phải chống lại.