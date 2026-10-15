Vợ Jo Jung Suk gây chú ý với diện mạo khác lạ sau khi sinh 2 con

Mới đây, Gummy - vợ của Jo Jung Suk thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh mới với diện mạo được nhận xét có phần khác lạ so với trước đây.

Cụ thể, mới đây, Gummy xuất hiện với tư cách khách mời trong một chương trình phát thanh. Tại đây, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện khả năng hát live ổn định, chinh phục người nghe bằng giọng hát giàu cảm xúc.

Sau chương trình, hình ảnh Gummy chụp cùng các DJ được chia sẻ trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút riêng, song một bộ phận cư dân mạng chú ý đến những đường nét trên gương mặt cô và cho rằng diện mạo lần này có phần khác biệt so với thường ngày.

Hình ảnh mới đây của vợ Jo Jung Suk khiến nhiều khán giả quan tâm.

Dưới hình ảnh được đăng tải, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số khán giả nhận xét gương mặt Gummy có sự thay đổi, trong khi những người khác đặt câu hỏi liệu việc chăm sóc hai con nhỏ có khiến nữ ca sĩ vất vả hơn hay không. Bên cạnh đó, cũng có khán giả cho rằng góc chụp hoặc hình ảnh chưa thực sự phù hợp có thể khiến diện mạo của cô trông khác lạ.

Tuy nhiên, những bình luận trên chủ yếu xuất phát từ cảm nhận cá nhân của cư dân mạng. Gummy chưa đưa ra phát ngôn nào về các nhận xét liên quan đến ngoại hình của mình.

Bên cạnh câu chuyện diện mạo, cuộc trò chuyện của Gummy trên sóng phát thanh còn hé lộ nhiều thông tin thú vị về hai con gái. Nữ ca sĩ cho biết hai bé có phản ứng rất khác nhau khi nghe mẹ hát, mang đến cho cô những trải nghiệm riêng trong hành trình làm mẹ.

Gummy chia sẻ con gái đầu lòng hiện đã 7 tuổi. Khi còn nhỏ, bé thường khóc mỗi lần nghe mẹ hát. Tuy nhiên, theo thời gian, phản ứng của cô bé đã thay đổi. Nữ ca sĩ kể rằng hiện tại, con gái đầu lòng thậm chí có thể tận hưởng không khí biểu diễn và hào hứng theo dõi mẹ từ phía khán giả.

Trong khi đó, con gái thứ hai của Gummy mới được 9 tháng tuổi nhưng lại tỏ ra khá bình thản trước âm thanh lớn trên sân khấu. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn biểu diễn đến tháng thứ 8 của thai kỳ và từng tham gia chương trình với vai trò khách mời khi bụng bầu đã lớn.

Nhớ lại phản ứng của con gái út, Gummy kể bé thường ngậm ti giả, nhìn mẹ khi cô biểu diễn. Có lúc, bé ngủ trong lúc nghe mẹ hát, sau đó tỉnh dậy và tiếp tục nhìn mẹ. Sự khác biệt giữa hai con khiến nữ ca sĩ cảm thấy thích thú và ngạc nhiên.

Khi DJ Kim Tae Gyun đặt câu hỏi liệu hai bé có thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ hay không, Gummy tiết lộ con gái đầu lòng yêu thích ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Bé cũng thường chơi trò nhập vai cùng bố Jo Jung Suk. Theo lời mẹ, cô bé vẫn giữ nét hồn nhiên, trong sáng của trẻ nhỏ.

Jo Jung Suk và Gummy kết hôn vào năm 2018, hiện có hai con.

Gummy và Jo Jung Suk kết hôn năm 2018. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2020, trước khi chào đón con gái thứ hai vào tháng 1 năm nay. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi chia sẻ những câu chuyện đời thường liên quan đến gia đình và các con.

Lần xuất hiện mới nhất của Gummy vì thế thu hút sự chú ý trên nhiều phương diện, từ diện mạo được bàn luận trên mạng xã hội đến những chia sẻ gần gũi về cuộc sống làm mẹ của nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc.

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