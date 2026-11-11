Vợ Jang Dong Gun tiết lộ chuyện đặc biệt liên quan Rosé (BLACKPINK)

Go So Young là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc, đồng thời được biết đến là vợ tài tử Jang Dong Gun. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn gây chú ý nhờ phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng và gu ăn mặc sành điệu.

Mới đây, Go So Young bất ngờ tiết lộ một câu chuyện thú vị liên quan đến Rosé (BLACKPINK), thu hút sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, trong video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân với chủ đề cách phối đồ bình dân mang cảm giác sang trọng của một tín đồ thời trang chính hiệu, nữ diễn viên đã chia sẻ về thói quen mua sắm và lựa chọn trang phục của mình.

Go So Young chia sẻ về thói quen mua sắm quần áo.

Theo đó, Go So Young dành thời gian sắp xếp lại tủ quần áo khi thời tiết chuyển mùa. Cô cho biết thường không quá tốn kém khi mua những món đồ mặc bên trong, thay vào đó ưu tiên đầu tư cho một số thiết kế đặc biệt. Nữ diễn viên cũng lần lượt giới thiệu những chiếc áo len đến từ các thương hiệu xa xỉ mà bản thân thường xuyên sử dụng.

Go So Young giải thích lý do yêu thích thời trang hàng hiệu nằm ở màu sắc độc đáo. Cô cho rằng các thương hiệu lớn thường tự nghiên cứu và phát triển bảng màu riêng, tạo nên những sắc thái khác biệt ngay cả với cùng một gam màu nâu.

Đáng chú ý, Go So Young còn tiết lộ bản thân có thói quen mua nhiều món đồ tương tự khi đã đặc biệt yêu thích một kiểu trang phục nào đó. Cô hài hước kể từng mua quần micro shorts nhưng cuối cùng lại không thể mặc vì cảm thấy lạnh đầu gối.

Đặc biệt, khi nhắc đến Rosé, nữ diễn viên không ngần ngại thừa nhận từng mua một chiếc áo giống hệt thành viên BLACKPINK. Go So Young chia sẻ: "Đó là chiếc áo cổ chữ V tôi mua cách đây 2 năm, Rosé cũng từng mặc nó. Khi đang ăn cùng nhau, tôi đã lật mặt trái chiếc áo của cô ấy để xem rồi mua một chiếc y hệt. Cô ấy thực sự rất biết cách ăn mặc".

Lời chia sẻ của Go So Young nhanh chóng trở thành chi tiết thu hút sự chú ý. Không chỉ dành lời khen cho gu thời trang của Rosé, nữ diễn viên còn khiến khán giả thích thú khi tiết lộ cách mình tìm mua trang phục giống thần tượng. Đáng chú ý, thay vì chỉ quan sát thiết kế bên ngoài, cô còn tranh thủ kiểm tra mặt trái của chiếc áo để tìm đúng sản phẩm.

Câu chuyện cũng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của Rosé trong lĩnh vực thời trang. Thành viên BLACKPINK từ lâu đã được chú ý nhờ phong cách ăn mặc hiện đại, khả năng biến hóa đa dạng và sức hút với các thương hiệu xa xỉ quốc tế. Ngay cả Go So Young, một trong những mỹ nhân có gu thời trang nổi bật của showbiz Hàn Quốc, cũng dành sự ngưỡng mộ cho cách phối đồ của nữ ca sĩ.

Go So Young và Jang Dong Gun là một trong những cặp đôi nổi tiếng và quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai chính thức kết hôn vào năm 2010 sau nhiều năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự quan tâm lớn bởi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu xứ kim chi.

Sau khi lập gia đình, Go So Young hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc tổ ấm và hai con. Trong khi đó, Jang Dong Gun vẫn duy trì sự nghiệp diễn xuất, góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh.