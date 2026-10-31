Vợ ít noãn, chồng tinh trùng dị dạng: Tin vui đến sau 2 năm mong con

Người chồng có tỷ lệ tinh trùng dị dạng cao, người vợ giảm dự trữ buồng trứng. Sau quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), từ 4 noãn trưởng thành, các bác sĩ ghi nhận 3 phôi nang ngày 5 chất lượng tốt, mở ra hy vọng cho hành trình tìm con của hai vợ chồng.

Sau 2 năm mong con nhưng chưa có kết quả, vợ chồng chị T. (sinh năm 1994, ở Phú Thọ) quyết định tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân vô sinh sau nhiều lần thăm khám tại các cơ sở y tế.

Ở tuổi 32, điều khiến hai vợ chồng lo lắng là cả hai đều được phát hiện có những bất thường liên quan đến sức khỏe sinh sản. Người chồng có tỷ lệ tinh trùng dị dạng cao, trong khi người vợ bị giảm dự trữ buồng trứng. Đây là những yếu tố khiến hành trình tìm con của họ thêm nhiều thử thách.

Theo BSCKI Trịnh Thị Hiền, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF An Việt, Bệnh viện Đa khoa An Việt, qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ nhận thấy người chồng có số lượng tinh trùng tương đối tốt nhưng hình thái tinh trùng lại là vấn đề đáng lưu ý.

Trên thực tế, khả năng sinh sản của nam giới không chỉ phụ thuộc vào số lượng tinh trùng. Các yếu tố như hình thái, khả năng di động và chức năng của tinh trùng cũng ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh và tạo phôi.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho một cặp vợ chồng (Ảnh: BVCC)

Đáng chú ý, qua khai thác tiền sử nghề nghiệp, người chồng thường xuyên làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Đây có thể là yếu tố bất lợi đối với quá trình sinh tinh nếu tình trạng phơi nhiễm nhiệt kéo dài.

Trong khi đó, người vợ được xác định giảm dự trữ buồng trứng. Tình trạng này có thể khiến số lượng noãn thu được sau kích thích buồng trứng hạn chế, đặt ra yêu cầu phải tính toán kỹ lưỡng trong quá trình điều trị.

Từ 4 noãn trưởng thành tạo được 3 phôi nang ngày 5

Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản của cả hai, các bác sĩ tư vấn phương án thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với chiến lược điều trị phù hợp.

Tuy nhiên, quá trình kích thích buồng trứng cho thấy số lượng noãn thu được không nhiều. Sau chọc hút, người vợ có 4 noãn trưởng thành. Với trường hợp giảm dự trữ buồng trứng, mỗi noãn đều có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội tạo phôi.

Bên cạnh yếu tố từ người vợ, mẫu tinh dịch của người chồng cũng đòi hỏi sự đánh giá cẩn trọng. Tỷ lệ tinh trùng dị dạng cao khiến việc lựa chọn tinh trùng phù hợp cho quá trình thụ tinh cần được thực hiện theo chỉ định chuyên môn.

Tại phòng Lab, các chuyên viên phôi học tiến hành xử lý mẫu tinh dịch, lựa chọn tinh trùng và theo dõi quá trình thụ tinh, phát triển phôi. Mỗi công đoạn đều cần sự chính xác nhằm tối ưu cơ hội tạo phôi trong điều kiện số lượng noãn hạn chế.

Kết quả, từ 4 noãn trưởng thành, phòng Lab ghi nhận 3 phôi nang ngày 5 chất lượng tốt.

Theo BSCKI Trịnh Thị Hiền, đây là kết quả đáng khích lệ đối với trường hợp cả hai vợ chồng cùng có yếu tố bất lợi về sức khỏe sinh sản. Việc đánh giá toàn diện nguyên nhân, phối hợp giữa bác sĩ điều trị và chuyên viên phôi học có vai trò quan trọng trong xây dựng chiến lược hỗ trợ sinh sản phù hợp.

Tín hiệu tích cực sau 7 ngày chuyển phôi

Sau quá trình tạo phôi, hai vợ chồng tiếp tục bước vào giai đoạn chuyển phôi với nhiều kỳ vọng.

Bảy ngày sau chuyển phôi, kết quả xét nghiệm beta-hCG ghi nhận chỉ số khả quan, gợi ý có thai sớm. Đây là tín hiệu tích cực sau 2 năm mong con và nhiều lần tìm kiếm nguyên nhân hiếm muộn.

Với những cặp vợ chồng gặp đồng thời bất thường về sức khỏe sinh sản ở cả nam và nữ, việc điều trị thường đòi hỏi đánh giá kỹ từng yếu tố, thay vì chỉ tập trung vào một phía.

Bác sĩ khuyến cáo, các cặp đôi sau một thời gian mong con chưa có kết quả nên chủ động thăm khám tại cơ sở chuyên khoa để được đánh giá sức khỏe sinh sản của cả hai người. Việc kiểm tra sớm giúp xác định nguyên nhân, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và tránh bỏ lỡ thời gian sinh sản có ý nghĩa, đặc biệt với phụ nữ có dấu hiệu suy giảm dự trữ buồng trứng.

Hành trình tìm con có thể trải qua nhiều thử thách, nhưng việc hiểu đúng nguyên nhân và có hướng can thiệp phù hợp sẽ giúp các cặp vợ chồng có thêm cơ hội hiện thực hóa mong ước làm cha mẹ.