Vỏ iPhone 18 Pro Max làm bằng gì? Còn dùng khung nhôm như iPhone 17?

iPhone 18 Pro Max tiếp tục thu hút sự quan tâm không chỉ bởi cấu hình mà còn ở chất liệu hoàn thiện bên ngoài. So với thế hệ trước, phần khung máy có một số thay đổi đáng để tìm hiểu. Vậy vỏ máy được làm từ chất liệu gì và Apple có tiếp tục sử dụng khung nhôm?

Vỏ iPhone 18 Pro Max làm bằng chất liệu gì?

Chất liệu hoàn thiện ảnh hưởng khá nhiều đến cảm giác cầm nắm cũng như độ bền của một chiếc smartphone cao cấp. Với thế hệ mới, Apple tiếp tục sử dụng cách kết hợp nhiều vật liệu ở từng vị trí thay vì chỉ tập trung vào một loại chất liệu duy nhất.

Chất liệu khung viền máy

Phần khung viền của máy được hoàn thiện từ nhôm nguyên khối (aluminum unibody), tạo nên cấu trúc liền mạch cho thân máy. So với khung titanium từng xuất hiện trên các thế hệ Pro trước, nhôm mang lại cảm giác cầm nhẹ hơn, đồng thời vẫn giữ được độ cứng cần thiết cho một thiết bị cao cấp.

Khung viền nhôm nguyên khối sang trọng

Bên cạnh yếu tố trọng lượng, khung nhôm còn có khả năng truyền nhiệt tốt, hỗ trợ đưa nhiệt từ bên trong thân máy ra ngoài trong quá trình hoạt động. Cách hoàn thiện này cũng giúp thiết bị có ngoại hình hiện đại, với phần viền kim loại liền khối bao quanh toàn bộ thân máy.

Chất liệu mặt lưng

Thế hệ iPhone 18 tiếp tục sử dụng Ceramic Shield cho mặt lưng. Vật liệu này tạo bề mặt chắc chắn, đồng thời góp phần duy trì vẻ ngoài liền mạch với phần khung nhôm nguyên khối.

Mặt lưng cũng được xử lý để phù hợp với cách cầm nắm và sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên nếu thường xuyên di chuyển hoặc đặt điện thoại cùng các vật cứng trong túi, dùng thêm ốp lưng vẫn là cách đơn giản để hạn chế trầy xước và hư hỏng.

Chất liệu mặt trước

Ở phía trước, iPhone 18 Pro Max được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, phiên bản kính bảo vệ mới được Apple sử dụng cho màn hình. Lớp vật liệu này đóng vai trò hạn chế ảnh hưởng từ những va chạm và trầy xước thường gặp trong quá trình sử dụng.

Mặt trước máy được phủ kính Ceramic Shield 2 cao cấp

Kết hợp với khung nhôm, Ceramic Shield 2 tạo nên phần ngoại hình khá đồng nhất từ trước ra sau. Tuy nhiên, kính bảo vệ vẫn có thể chịu hư hại khi gặp tác động mạnh, vì vậy người dùng nên cân nhắc dán kính hoặc sử dụng thêm phụ kiện bảo vệ.

So sánh vỏ iPhone 18 Pro Max với iPhone 17 Pro Max

Nếu đặt iPhone 18 Pro Max cạnh iPhone 17 Pro Max, phần vật liệu hoàn thiện gần như không thay đổi. Cả hai đều dùng nhôm nguyên khối, kết hợp Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt lưng, nên khác biệt chủ yếu nằm ở tỷ lệ nhôm tái chế thay vì chất liệu khung.

Vỏ iPhone 18 Pro Max có bền hay không?

Về độ bền, iPhone 18 Pro Max kết hợp khung nhôm nguyên khối với Ceramic Shield 2 ở mặt trước và Ceramic Shield ở mặt sau. Cấu trúc này giúp máy có khả năng chống chịu tốt trước những va chạm nhẹ và hạn chế trầy xước trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Nên trang bị thêm phụ kiện bảo vệ cho máy

Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 theo IEC 60529, phù hợp để sử dụng trong những tình huống như gặp mưa hoặc vô tình làm đổ chất lỏng. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ vẫn có giới hạn, nên việc dùng ốp lưng và kính bảo vệ vẫn là lựa chọn thực tế.

iPhone 18 Pro Max có đáng mua?

Nếu đang có kế hoạch nâng cấp lên dòng Pro mới, người dùng có thể cân nhắc chương trình đặt trước để tối ưu chi phí ngay từ thời điểm mua máy. Bên cạnh ưu đãi về giá, các chính sách hỗ trợ đi kèm cũng giúp việc lên đời thiết bị trở nên chủ động hơn.

Tại CellphoneS, chương trình đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng đang đi kèm lựa chọn thu cũ lên đời trợ giá đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng có thêm phương án khi muốn nâng cấp thiết bị với chính sách S-Buyback hỗ trợ thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng.

Tạm kết

Vỏ iPhone 18 Pro Max kết hợp nhôm nguyên khối cùng Ceramic Shield 2 và Ceramic Shield, tạo nên tổng thể chắc chắn và hiện đại. So với thế hệ trước, chất liệu không thay đổi nhiều nhưng tỷ lệ nhôm tái chế đã được nâng lên. Người dùng vẫn nên trang bị ốp lưng và kính bảo vệ để hạn chế hư hại trong quá trình sử dụng.