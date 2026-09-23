Vợ Hồng Đăng: 'Mọi người vẫn bàn tán nhiều nhưng chỉ chúng ta mới biết...'

Mới đây, vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào vừa kỷ niệm chặng đường 25 năm bên nhau: 7 năm làm bạn, 18 năm làm vợ chồng. Anh Đào bày tỏ: "Cám ơn vì thanh xuân chúng ta có nhau".

"Kỷ niệm năm nay khác thật, cảm xúc hơn. Mọi người vẫn bàn tán nhiều nhưng chỉ chúng ta mới biết. Dù vẫn còn nhiều chông gai, chúng ta vẫn là mảnh ghép của nhau...", bà xã Hồng Đăng bộc bạch.

Ngay dưới bài đăng, nhiều bạn bè để lại lời chúc mừng dấu mốc kỷ niệm của 2 vợ chồng nam diễn viên. Đáng chú ý, Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường bình luận: "Chuẩn bị đội nhà ta phải làm bữa linh đình anh chị ơi". Anh Đào đáp lại thân thiết: "Nhớ nhau lắm rồi".

Bà xã Hồng Đăng chia sẻ: "Cám ơn vì thanh xuân chúng ta có nhau".

Trước đó, Hồng Đăng thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh bên bà xã cùng dòng chia sẻ đầy cảm xúc về chặng đường đã đi cùng nhau. "7 năm làm bạn, 18 năm làm vợ chồng, tổng cộng là 25 năm đồng hành. Tự nhiên ngồi nhẩm lại mới thấy mình đã nhiều tuổi hơn trước. Cảm ơn em vì luôn ở bên anh", anh chia sẻ.

Nhiều năm qua, Hồng Đăng gần như không thường xuyên chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến gia đình, nam diễn viên đều thể hiện sự trân trọng dành cho người bạn đời. Bà xã của Hồng Đăng được biết đến là người luôn đồng hành cùng anh trong công việc lẫn cuộc sống, đặc biệt ở những thời điểm nam diễn viên đối mặt với không ít áp lực.

Gia đình nhỏ của Hồng Đăng - Anh Đào sau 18 năm về chung một nhà.

Sau nhiều biến động trong sự nghiệp những năm gần đây, cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng dần trở nên ổn định hơn. Ngoài công việc kinh doanh, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên vợ và hai con gái.

Hiện tại, thông tin về Hồng Đăng vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt khi nam diễn viên đang từng bước trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Năm 2026 đánh dấu sự trở lại của Hồng Đăng trên sóng giờ vàng VTV với phim "Đồng hồ đếm ngược". Trong phim, anh đảm nhận vai Khang, một nhân vật có nhiều mảng tính cách phức tạp và được đánh giá là khác biệt so với những hình tượng trước đây mà nam diễn viên từng thể hiện.