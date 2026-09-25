Võ Hoài Phúc đưa tỳ bà 5 dây vào ca khúc 'Trung thu'

Tỳ bà 5 dây là điểm nhấn thú vị của bản phối

Trong mùa Trung thu năm nay, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp giới thiệu dự án âm nhạc "Trung thu", phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Nhạc sĩ Duy Lương đảm nhiệm phần hòa âm, Hoài An giữ vai trò giám đốc sản xuất, còn MV do đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện.

Thay vì nhịp điệu rôm rả thường xuyên ở các ca khúc về đêm rằm Trung thu, tác phẩm đi vào những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ như: Bánh Trung thu, đèn ông sao, chú Cuội - chị Hằng. Qua lời thơ, những hình ảnh ấy cho người nghe cảm nhận về thời gian: Con người lớn lên, già đi, nhưng ký ức tuổi tuổi vẫn vẹn nguyên.

Chia sẻ về dự án, nhạc sĩ Hoài An - Giám đốc sản xuất cho rằng, chính cấu trúc nhiều lớp của bài thơ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ca khúc.

“Trung thu của nhà thơ Lâm Xuân Thi là một bài thơ hay và lạ, có cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua phần phổ nhạc của Võ Hoài Phúc, thơ như được chắp thêm đôi cánh, bay vào một không gian mộng mơ”, Hoài An chia sẻ.

Một trong những điểm khác biệt của ca khúc “Trung thu” là việc đưa Tỳ bà 5 dây vào vị trí nổi bật trong bản phối. Nhạc cụ này xuất hiện từ phần mở đầu, tiếp tục ở các đoạn chuyển và giang tấu rồi trở lại ở phần kết.

Ca khúc "Trung thu" kết hợp phần giai điệu hiện đại với chất liệu âm nhạc truyền thống, trong đó Tỳ bà 5 dây là điểm nhấn xuyên suốt bản phối.

Hoài An cho biết, bản demo ban đầu của Võ Hoài Phúc mang màu sắc khá “Tây”. Khi thực hiện phần hòa âm cho MV, ê-kíp muốn bổ sung thêm chất liệu Việt Nam, từ đó lựa chọn Tỳ bà 5 dây cho phần solo.

“Giai điệu và hòa âm gốc của Võ Hoài Phúc khá ‘Tây’. Khi chuẩn bị phần hòa âm thực tế cho MV, tôi muốn hướng thêm một chút màu sắc ‘Ta’, vì vậy quyết định sử dụng Tỳ bà 5 dây là nhạc cụ chính trong phần solo”, Hoài An chia sẻ.

Theo anh, phần nhạc đệm được tiết chế để tiếng đàn tạo màu sắc mà không lấn át giọng hát. “Ở phần intro, tôi đưa nét nhạc chủ đạo vào bằng Tỳ bà 5 dây như một lời chào nhẹ nhàng. Đến giang tấu, nhạc cụ này phát triển bằng những câu chạy ngón ở nhiều âm khu, trong khi phần lót được tối giản để dành không gian cho lời ca”, Hoài An chia sẻ.

Bên cạnh Tỳ bà 5 dây, guitar điện cũng được đưa vào quá trình sản xuất, tạo nên sự đối thoại giữa hai màu sắc âm thanh.

Tuấn Hùng hát về ký ức Trung thu mình chưa từng có

Với ca sĩ Tuấn Hùng, "Trung thu" đặt ra một thử thách riêng. Sống ở Pháp từ nhỏ, sau đó định cư tại Mỹ và chỉ mới trở về Việt Nam thời gian gần đây, anh cho biết mình không có những trải nghiệm Trung thu quen thuộc với nhiều trẻ em trong nước.

"Suốt cả tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành ở nước ngoài, Trung thu với tôi chỉ là một 'khái niệm', một cái tên mà tôi biết là có nhưng chưa bao giờ được thực sự tồn tại trong nó. Không đèn ông sao, không tiếng trống lân, không cảnh phá trăng dưới trăng rằm", nam ca sĩ kể.

Ca sĩ Tuấn Hùng.

Bởi vậy, khó khăn của anh khi thu âm nằm ở việc tìm cảm xúc cho một ký ức mình chưa từng trải qua. "Làm sao hát về một ký ức mà mình chưa từng có? Tôi phải hát bằng sự khao khao, bằng trí tưởng tượng và bằng cả nỗi tiếc nuối của một người trưởng thành nhìn lại tuổi thơ thiếu hụt của chính mình", Tuấn Hùng chia sẻ.

Nam ca sĩ và Võ Hoài Phúc thống nhất chọn lối thể hiện tự nhiên, hạn chế phong cách kỹ thuật để giữ chất thơ của tác phẩm. Trong quá trình thu âm, Võ Hoài Phúc cũng hướng dẫn xử lý hơi và kéo câu để giữ được độ mềm của giai điệu.

Tuấn Hùng cho biết nền nền cải lương Nam Bộ giúp anh tìm được sự kết nối với tỳ bà 5 dây: “Tôi không cần cố gắng nương theo tiếng đàn mà tiếng đàn và giọng hát tự tìm đến nhau như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Có những chỗ tôi luyến nhẹ theo cách gảy đàn, có những chỗ buông câu để tiếng Tỳ bà ‘nói’ thay”.

Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, anh bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc nghiêm túc. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như: Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng,... Nhạc sĩ Hoài An tên đầy đủ là Võ Đại Hoài An, sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt ca khúc như: Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa,... Bên cạnh sáng tác, Hoài An còn là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như: Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.