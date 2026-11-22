Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Theo quy định pháp luật, việc vợ hoặc chồng tự ý vay tiền ngân hàng không đồng nghĩa với việc người còn lại đương nhiên phải chịu trách nhiệm trả nợ. Nghĩa vụ trả nợ được xác định dựa trên mục đích sử dụng khoản vay, thỏa thuận giữa các bên và các quy định liên quan đến nghĩa vụ tài sản của vợ chồng.

Theo Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ chồng có nghĩa vụ chung về tài sản đối với các giao dịch do hai bên cùng thỏa thuận xác lập; nghĩa vụ do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình và một số nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Như vậy, nếu một người đứng tên vay tiền nhưng khoản vay được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, chẳng hạn chi phí sinh hoạt, khám chữa bệnh hoặc các nhu cầu thiết yếu khác, thì người còn lại vẫn có thể phải cùng chịu trách nhiệm trả nợ, dù không trực tiếp ký hợp đồng vay.

Ngược lại, theo Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình có thể được xác định là nghĩa vụ riêng về tài sản. Trong trường hợp khoản vay chỉ phục vụ mục đích cá nhân, không thuộc các trường hợp phát sinh nghĩa vụ chung và người còn lại không có thỏa thuận cùng chịu trách nhiệm, về nguyên tắc, người vay phải tự thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Tuy nhiên, việc xác định khoản nợ chung hay riêng không chỉ căn cứ vào người đứng tên hợp đồng vay mà còn phải xem xét mục đích sử dụng vốn, các thỏa thuận và chứng cứ liên quan.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người không trực tiếp vay tiền nên kiểm tra các giấy tờ liên quan, làm rõ mục đích sử dụng khoản vay và cung cấp chứng cứ khi phát sinh tranh chấp. Trường hợp các bên không thống nhất được trách nhiệm trả nợ, việc xác định nghĩa vụ chung hay riêng có thể được giải quyết theo quy định pháp luật tại cơ quan có thẩm quyền.