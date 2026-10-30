Vỡ hồ băng ở Bhutan, lũ quét cuồn cuộn cuốn trôi nhiều công trình

Ngày 30/10, Bhutan tiếp tục đánh giá hậu quả trận lũ quét bắt nguồn từ việc vỡ hồ băng Shintaphu. Theo đó, sự cố xảy ra tối 29/10 tại hồ Shintaphu ở huyện Gasa, phía Bắc Bhutan. Nằm ở đầu nguồn sông Mo Chhu, hồ băng này thuộc danh sách 17 hồ được Bhutan xác định tiềm ẩn nguy hiểm.

Khi vỡ hồ, dòng lũ đổ xuống thung lũng, ảnh hưởng tới các công trình nằm dọc sông. Nguyên nhân cụ thể và lượng nước thoát khỏi hồ chưa được xác định đầy đủ.

Hồ băng Shintaphu vỡ tối 29/10 gây lũ quét ở miền Bắc Bhutan. Ảnh: CNA

Một trong những nơi chịu ảnh hưởng là Gasa Tshachu, khu suối nước nóng tự nhiên nổi tiếng ở phía Bắc Bhutan. Nước lũ cuốn trôi nhiều công trình tại đây, song người dân đã được sơ tán trước khi dòng nước tràn tới. Trong đêm, dòng nước chảy mạnh khiến việc kiểm tra hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Reuters dẫn BBS cho biết chưa ghi nhận thương vong nhưng thiệt hại đối với đường sá tiếp tục gây trở ngại cho việc tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Theo BBS, hai cầu lắp ghép đã bị cuốn trôi. Báo Kuensel cho biết một phần tuyến đường tới Laya bị phá hỏng, buộc nhà chức trách đình chỉ lưu thông cho đến khi có thông báo mới.

Vụ vỡ hồ băng Shintaphu làm phá hủy nhiều công trình quan trọng của Bhutan. Ảnh: NDTV

Khi lũ di chuyển xuống huyện Punakha, bùn đất và vật liệu theo dòng nước cũng làm gián đoạn tuyến đường Punakha–Gasa tại Dzomlingthang. Một hệ thống bơm tưới sử dụng năng lượng mặt trời, mới được lắp đặt trong năm nay để giải quyết khó khăn về nước tưới tại địa phương, cũng bị hư hại một phần và ngừng hoạt động.

Diễn biến tại Bhutan đồng thời đặt các địa phương bên kia biên giới vào trạng thái đề phòng. Sông Mo Chhu hợp lưu với sông Pho Chhu tạo thành Punatsangchhu, sau đó chảy sang Ấn Độ với tên gọi Sankosh.

Do đó, nước lũ từ vùng núi Bhutan có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng ven sông ở hạ lưu. Cơ quan chức năng Ấn Độ đã phát cảnh báo tại một số khu vực thuộc Tây Bengal và Assam, yêu cầu theo dõi sát mực nước và triển khai biện pháp phòng ngừa.

Đến chiều 30/10, ông Pankaj Chakravarty, người đứng đầu chính quyền huyện Kokrajhar thuộc Assam, cho biết kiểm tra thực địa cho thấy nước sông Sankosh đang rút. Tại thời điểm đó, chính quyền chưa nhận thấy nguy cơ ngập tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc theo dõi vẫn được duy trì trong khi Bhutan tiếp tục xác định quy mô sự cố và thiệt hại.