Vô hiệu hóa súng quân dụng, chặn đứng hơn 100kg ma túy của trùm truy nã 'Hiệp đen'

Trước đó, Công an TP Đồng Nai phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, trú tại xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (Sn 1973, trú tại xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Qua quá trình xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen, SN 1991, trú tại xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Công an tỉnh Đắk Lắk. Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Ngày 27/10, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp, thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ôtô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 450 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỉ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.