Vợ Harry Kane xúc động sau khi chồng giành Quả bóng vàng

Người bạn đời gắn bó với đội trưởng tuyển Anh từ thuở nhỏ khẳng định cô tự hào trước những nỗ lực, sự kiên trì và thành quả mà chồng đạt được. Kate Kane lần đầu chia sẻ bài đăng trên Instagram sau chiến thắng của chồng tại lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra ở London hôm thứ Hai. Harry Kane vượt qua những đối thủ như Lamine Yamal và Kylian Mbappe để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới.

Kate có mặt bên cạnh chồng tại buổi lễ và cùng anh tham dự bữa tiệc ăn mừng sau đó ở Soho. Sau khi sự kiện khép lại, cô gửi lời chúc đến Harry Kane trên trang cá nhân có khoảng 478.000 người theo dõi.

Kate Kane đăng tải lời chúc đầy tình cảm dành cho Harry Kane sau khi tiền đạo Bayern Munich giành Quả bóng vàng. Ảnh: Instagram Harry Kane

“Không lời nào có thể diễn tả hết niềm tự hào của em dành cho anh. Sự chăm chỉ, tận tụy và kiên cường của anh là những điều khiến em ngưỡng mộ mỗi ngày.

Sau mỗi lần gặp trở ngại, anh đều trở lại mạnh mẽ hơn. Em rất vui khi cả thế giới có thể chứng kiến tài năng tuyệt vời, sự tận tâm và tất cả những nỗ lực anh đã bỏ ra để đi đến ngày hôm nay.

Anh xứng đáng với điều này hơn bất cứ điều gì, và em không thể tự hào hơn khi được ở bên cạnh, chứng kiến anh tỏa sáng. Chúc mừng anh và chờ đón những điều tuyệt vời còn ở phía trước!”, Kate viết.

Harry Kane tri ân người bạn đời sau chiến thắng

Trong đêm nhận Quả bóng vàng, Harry Kane cũng dành những lời đặc biệt cho người vợ đã đồng hành cùng anh qua nhiều giai đoạn của sự nghiệp. Hai người kết hôn năm 2019, sau khi Kane cầu hôn Kate tại Bahamas vào năm 2017.

“Gửi vợ tôi, Kate, người bạn thân nhất của tôi. Chúng ta đã trải qua những thăng trầm. Em luôn là người ủng hộ tôi lớn nhất. Thực sự, tôi cảm thấy em còn mong đợi danh hiệu này hơn cả chính tôi”, Kane chia sẻ.

Tiền đạo người Anh cũng nhắc đến quãng thời gian chờ đợi kết quả đầy hồi hộp của hai vợ chồng, trước khi khẳng định thành công này không chỉ thuộc về riêng anh. “Em luôn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho tôi. Em hy sinh bản thân để giúp tôi thực hiện những ước mơ, và tôi biết đó cũng là ước mơ của em. Vì vậy, tôi không thể làm được điều này nếu thiếu em.

Đây là chiếc cúp mà chúng ta cùng ăn mừng, chứ không chỉ riêng tôi. Đó là thành quả của hai chúng ta, của cả gia đình và những người thân thiết luôn sát cánh bên tôi. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Anh yêu em”, Kane nói.

Gia đình là động lực phía sau thành công

Harry Kane và Kate có bốn người con gồm hai con gái Ivy, Vivienne và hai con trai Louis, Henry. Trong bài phát biểu nhận giải tại London Palladium, tiền đạo Bayern Munich cũng dành những lời yêu thương cho các con.

“Các con đang ở nhà theo dõi. Chắc chắn giờ này đã quá giờ đi ngủ của các con rồi. Ivy, Vivienne, Louis và Henry, các con chính là lý do bố làm tất cả những điều này”, Kane chia sẻ. Anh bày tỏ mong muốn trở thành tấm gương tốt cho các con, không chỉ với tư cách người cha mà còn ở tinh thần làm việc chăm chỉ và niềm tin vào bản thân.

Kate và Harry Kane cùng lớn lên tại Walthamstow, London. Cô tốt nghiệp ngành khoa học thể thao và làm huấn luyện viên thể hình, đồng thời xây dựng lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Kể từ khi Kane chuyển từ Tottenham sang Bayern Munich, gia đình anh đã ổn định cuộc sống tại Đức. Thành công trên sân cỏ, với những danh hiệu cùng Bayern Munich và dấu ấn ở đội tuyển Anh, giúp tiền đạo này tiếp tục khẳng định vị thế trong bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nhận giải thưởng cá nhân danh giá nhất sự nghiệp, Kane không quên nhấn mạnh vai trò của những người thân yêu. Với anh, Quả bóng vàng không chỉ là thành quả của riêng một cầu thủ mà còn là niềm vui chung của gia đình đã đồng hành qua những năm tháng thăng trầm.