Võ Hạ Trâm tự hào trở thành đại sứ bom tấn 'Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại'

Sau trailer phim đầy ấn tượng, "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả khi tiết lộ thông tin ca sĩ Võ Hạ Trâm sẽ là đại sứ quảng bá phim tại Việt Nam. Sự kết hợp này không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho chiến dịch quảng bá bộ phim mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nữ ca sĩ từ lâu đã được biết đến với tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với văn hoá Ấn Độ.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm trở thành đại sứ cho chiến dịch quảng bá "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" tại Việt Nam

Sở hữu giọng hát nội lực cùng nền tảng thanh nhạc vững vàng, Võ Hạ Trâm ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc chỉn chu. Đặc biệt, sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm thường xuyên đưa âm hưởng và hình ảnh văn hóa của quê hương ông xã vào các sản phẩm âm nhạc của mình, nổi bật là MV "Về với em". Sự kết hợp giữa giai điệu Việt Nam và màu sắc âm nhạc Ấn Độ đã tạo nên dấu ấn riêng cho sự nghiệp của cô.

Chính sự giao thoa văn hóa trong cả đời sống và âm nhạc đã giúp Võ Hạ Trâm trở thành gương mặt phù hợp để đồng hành cùng "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại". Không đơn thuần đảm nhận vai trò quảng bá một tác phẩm nghệ thuật, nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp khán giả Việt hiểu thêm những giá trị văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng lâu đời của người dân Ấn Độ được gửi gắm trong thiên sử thi nổi tiếng này. Sự góp mặt của Võ Hạ Trâm cũng hứa hẹn sẽ đưa tới một màu sắc riêng cho chiến dịch quảng bá bộ phim "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" trong bối cảnh thị trường rạp phim Việt bước vào cuộc cạnh tranh sôi động dịp cuối năm.

Lời mời trở thành đại sứ phim đưa tới niềm vui, tự hào và hãnh diện đặc biệt cho Võ Hạ Trâm khi cô có thể góp phần đưa văn hoá của quê hương chồng lan tỏa tới khán giả đất nước mình. Cô tiết lộ ngay khi được mời đồng hành cùng bộ phim, cô đã ngay lập tức chia sẻ niềm vui với chồng và gia đình của ông xã. Cả gia đình đều cảm thấy tự hào và hứa sẽ giúp đỡ Võ Hạ Trâm tìm hiểu sâu hơn những câu chuyện xoay quanh sử thi Ramayana để cô có thể truyền tải trọn vẹn hơn ý nghĩa của tác phẩm đến khán giả Việt Nam.

Võ Hạ Trâm chia sẻ thêm về vai trò mới: “Ấn Độ không chỉ là quê hương của ông xã mà còn là nơi gắn bó sâu sắc với cả gia đình tôi. Văn hoá Ấn Độ luôn nằm ở vị trí đặc biệt trong trái tim Võ Hạ Trâm. Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên của phim Ramayana, cả gia đình Trâm đã háo hức ngóng chờ vì đây là dự án gắn liền với giá trị văn hoá và tinh thần lâu đời của người dân Ấn Độ.

Được trở thành đại sứ quảng bá phim "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại", Trâm cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được góp một phần nhỏ bé để kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Ấn Độ”.

"Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" là bom tấn đắt đỏ bậc nhất điện ảnh Ấn Độ, hai phần phim được đầu tư lên tới 500 triệu USD. Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Ấn Độ và những tên tuổi đứng sau các bom tấn Hollywood. Giữ vai trò nhà sản xuất phim là Namit Malhotra - người giữ vai trò lãnh đạo tại DNEG - công ty kỹ xảo từng nhiều lần giành giải Oscar và góp phần tạo nên những tác phẩm đình đám như "The Odyssey", "Dune", "Interstellar" và "Inception". Đạo diễn Nitesh Tiwari nổi tiếng với tác phẩm "Dangal" - bộ phim Ấn Độ hiện có doanh thu cao nhất trên toàn cầu. Đặc biệt, phần âm nhạc của phim được thực hiện bởi hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar là Hans Zimmer và A. R. Rahman.

"Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Khi thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ, hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor đảm nhận) được định mệnh lựa chọn đối đầu với vua quỷ Ravana (Yash thủ vai). Vượt ra ngoài những trận chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn đề cao tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 06.11.2026.