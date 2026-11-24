Hình ảnh trong dự án âm nhạc mới của Võ Hạ Trâm mang tên “Cánh chim tự do”

“20 năm ca hát, 6 năm ấp ủ, hơn một lần dừng lại. Nhưng rồi, điều gì đến cũng đã đến, chờ Trâm nhé”, Võ Hạ Trâm chia sẻ khi hé lộ dự án âm nhạc mới mang tên “Cánh chim tự do”.

Dự án được nữ ca sĩ đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp

Những ngày qua, nữ ca sĩ gây chú ý khi lần lượt bật mí về album được cô chuẩn bị trong thời gian dài. Trong dự án “Cánh chim tự do”, Võ Hạ Trâm gửi gắm nhiều tâm huyết, đánh dấu hành trình nhìn lại gần 20 năm làm nghề của nữ ca sĩ.

Võ Hạ Trâm cho biết, gần hai năm qua là khoảng thời gian cô trải qua nhiều cảm xúc choáng ngợp, bùng nổ, thăng hoa và hạnh phúc. Sự đón nhận của khán giả dành cho những ca khúc cô thể hiện tại các sự kiện lớn của đất nước, những chương trình nghệ thuật tầm cỡ đã giúp nữ ca sĩ thêm tin tưởng vào lựa chọn và sự kiên định của mình trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Để đáp lại tình cảm ấy, Võ Hạ Trâm quyết định gửi tặng khán giả album “Cánh chim tự do” – dự án cô ấp ủ hơn 6 năm và được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ kỳ vọng đây là album thể hiện rõ nét bản sắc âm nhạc của mình, vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa có khả năng kết nối rộng rãi với công chúng.

“Đây là lần đầu tiên tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn để “thử sức” kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế trong dự án cá nhân của mình. Sau 20 năm làm nghề, tôi tin sự kết hợp này là một món quà âm nhạc đặc biệt, một “món ăn tinh thần” dành cho các khán giả đã theo dõi và yêu thương tôi trong hành trình âm nhạc 2 thập kỷ vừa qua”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Album gồm 11 ca khúc, mang nhiều mảng màu âm nhạc khác nhau, khi trầm mặc, tĩnh lặng, lúc vút cao, thăng hoa. Bên cạnh những giai điệu quen thuộc được khoác lên tinh thần mới, phần lớn album là các sáng tác mới từ nhiều thế hệ nhạc sĩ. Đặc biệt, “Cánh chim tự do” đánh dấu lần đầu Võ Hạ Trâm thử sức đồng sáng tác hai ca khúc cùng music producer Duy Trần.

“Cánh chim tự do” còn đánh dấu sự đổi mới về mặt hình ảnh của Võ Hạ Trâm

Hơn 60 nghệ sĩ quốc tế cùng cộng sự Việt Nam tham gia dự án

Mang đậm phong cách âm nhạc Võ Hạ Trâm, album kết hợp âm hưởng Broadway, tinh thần thiền, tình yêu thiên nhiên, con người và nghị lực vượt qua nghịch cảnh, tạo nên không gian âm nhạc đa sắc, sâu lắng và gần gũi.

Để hiện thực hóa ý tưởng, Võ Hạ Trâm có sự đồng hành của music producer Duy Trần - nghệ sĩ Việt trẻ từng tham gia dự án âm nhạc nhận đề cử hạng mục Associate Producer tại Grammy. Duy Trần đảm nhiệm phần hòa âm toàn album, đồng thời kết nối nữ ca sĩ với FAME’S Studio, phòng thu nhạc phim và dàn nhạc giao hưởng tại Skopje, Bắc Macedonia.

Dự án quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ đến từ châu Âu cũng như các cộng sự Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Riêng quá trình thu âm live với dàn nhạc tại FAME’S Studio có sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ châu Âu, được thực hiện liên tục trong 10 tiếng suốt hai ngày.

Trong album, khán giả sẽ gặp lại những giai điệu của nhạc sĩ Trần Tiến, nhạc sĩ Quốc Bảo qua những bản hòa âm mới. Bên cạnh đó là các sáng tác được đặt hàng riêng hoặc gửi gắm từ những nhạc sĩ Đoàn Minh Quân, Nguyễn Minh Cường, Tạ Anh Thắng, Lâm Ánh Ngọc và Vũ Minh Tâm. Bên cạnh đó là hai bài hát lần đầu tiên được sáng tác bởi Võ Hạ Trâm và producer Duy Trần.

Võ Hạ Trâm làm mới hình ảnh, bước ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc

Song song với sự đổi mới trong âm nhạc, “Cánh chim tự do” còn đánh dấu sự đổi mới về mặt hình ảnh của Võ Hạ Trâm. Vốn quen thuộc với khán giả qua áo dài, vẻ nền nã, chỉn chu và những sân khấu chính luận, nữ ca sĩ lần này lựa chọn phong cách thời trang nghệ thuật đương đại và có phần siêu thực.

Trong bộ ảnh giới thiệu album, Võ Hạ Trâm xuất hiện với những trang phục được tạo hình từ nhiều lớp lông vũ, mở rộng như đôi cánh, bao phủ cơ thể và tạo nên những phom dáng mềm mại, ấn tượng.

Không mô tả cánh chim theo cách trực diện, bộ ảnh sử dụng trang phục và hình thể như một ngôn ngữ ẩn dụ cho sự tự do, buông bỏ và tái sinh. Đây cũng là cách Võ Hạ Trâm mở rộng hình ảnh vốn đã được định hình trong lòng công chúng, cho phép bản thân thử nghiệm những sắc thái mới. Phần sáng tạo visual có sự tham gia của Creative Director Alex Fox cùng ekip hình ảnh.

Giám đốc sáng tạo Alex Fox chia sẻ: “Khi nghe chị Võ Hạ Trâm chia sẻ phần âm nhạc có sự góp mặt của hơn 60 nghệ sĩ trong dàn nhạc Châu Âu, tôi liền hình dung đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tóc đen, nhỏ bé nhưng có giọng hát đủ sức “sánh vai” với các nghệ sĩ quốc tế.

Cho nên, các khán giả sẽ nhận ra dù hình ảnh, trang phục và nước ảnh bao trùm trong album có chất rất “Tây” nhưng khi đi vào chi tiết thì sẽ nhận ra những hình ảnh rất quen thuộc gắn liền với Việt Nam như búi tóc, sợi tóc mai của phụ nữ Việt Nam hay viết lông vũ, viên ngọc hay thanh tịnh bình…”.

“Cánh chim tự do” sẽ ra mắt khán giả vào tháng 12.2026

Sau gần 20 năm đứng trên sân khấu, Võ Hạ Trâm nhìn nhận âm nhạc không đơn thuần là những giai điệu nghe qua rồi thôi, mà có thể trở thành một hình thái nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn, hướng con người đến sự an lành.

Với “Cánh chim tự do”, nữ ca sĩ mong mỗi ca khúc sẽ là một khoảng dừng dịu dàng giữa cuộc sống nhiều biến động, để người nghe được thả lỏng, tìm lại năng lượng và cảm nhận sự tự do từ bên trong.