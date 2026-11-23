Võ Hạ Trâm hé lộ tạo hình trong album mới, giải đáp thắc mắc của Phạm Anh Duy
Mới đây, Võ Hạ Trâm vừa chia sẻ về tạo hình xây dựng cho album "Cánh Chim Tự Do", khiến Anh Trai Phạm Anh Duy đặc biệt chú ý: "Sợi tóc hay thế". Ngay sau đó, nữ ca sĩ giải đáp rằng có "kịch bản hẳn hoi" cho sự xuất hiện của sợi tóc mai - hình ảnh mang đậm bóng dáng của người phụ nữ Việt.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/vo-ha-tram-he-lo-tao-hinh-trong-album-moi-giai-dap-thac-mac-cua-pham-anh-duy-post1896859.tpo