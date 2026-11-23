Hai đêm 21 và 22/11, tại Cung Hữu nghị Việt Xô, Ký ức Hà Nội đã đưa khán giả đi qua một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, nơi những ca khúc viết về Hà Nội không chỉ được cất lên bằng những giọng hát hàng đầu, mà còn được kể lại bằng một tư duy âm nhạc có chiều sâu, một cấu trúc chương trình giàu tính kết nối và những khoảnh khắc đủ sức khiến cả khán phòng rung động.