Võ Hạ Trâm bất ngờ có tin vui ở tuổi 36

Mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm bất ngờ đón nhận tin vui khi chính thức được xác nhận trở thành đại sứ quảng bá bộ phim điện ảnh Ramayana: Khởi Nguồn Một Huyền Thoại tại thị trường Việt Nam. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ ở tuổi 36.

Võ Hạ Trâm trở thành đại sứ quảng bá bộ phim điện ảnh Ramayana: Khởi Nguồn Một Huyền Thoại tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, đây không đơn thuần là một lời mời hợp tác quảng bá phim ảnh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Võ Hạ Trâm, bởi cô vốn có mối duyên sâu sắc với văn hóa Ấn Độ thông qua cuộc sống hôn nhân và con đường âm nhạc.

Vốn được biết đến là một trong những giọng ca thực lực của làng nhạc Việt, Võ Hạ Trâm sở hữu nền tảng thanh nhạc vững vàng cùng khả năng trình diễn ấn tượng. Sau khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ, nữ ca sĩ còn tạo nên dấu ấn riêng khi mạnh dạn đưa những chất liệu văn hóa của quê hương ông xã vào các sản phẩm âm nhạc.

Điển hình là MV Về Với Em, dự án từng gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc Việt Nam và màu sắc văn hóa Ấn Độ. Chính những trải nghiệm này đã giúp Võ Hạ Trâm trở thành gương mặt phù hợp để đồng hành cùng một tác phẩm điện ảnh mang đậm giá trị truyền thống như Ramayana: Khởi Nguồn Một Huyền Thoại.

Võ Hạ Trâm sở hữu nền tảng thanh nhạc vững vàng cùng khả năng trình diễn ấn tượng.

Chia sẻ về tin vui vừa đón nhận, Võ Hạ Trâm không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Ấn Độ không chỉ là quê hương của ông xã mà còn là nơi gắn bó sâu sắc với cả gia đình tôi. Văn hoá Ấn Độ luôn nằm ở vị trí đặc biệt trong trái tim Võ Hạ Trâm. Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên của phim Ramayana, cả gia đình Trâm đã háo hức ngóng chờ vì đây là dự án gắn liền với giá trị văn hoá và tinh thần lâu đời của người dân Ấn Độ.

Được trở thành đại sứ quảng bá phim Ramayana: Khởi Nguồn Một Huyền Thoại, Trâm cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được góp một phần nhỏ bé để kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Ấn Độ".

Được biết, Ramayana: Khởi Nguồn Một Huyền Thoại là dự án điện ảnh có quy mô đầu tư lớn của Ấn Độ, với tổng kinh phí hai phần phim được giới thiệu lên đến 500 triệu USD. Tác phẩm quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Ấn Độ cùng những tên tuổi từng tham gia thực hiện các bom tấn Hollywood.

Nhiều khán giả bất ngờ, đồng thời gửi lời chúc mừng đến Võ Hạ Trâm sau khi có tin vui.

Có thể nói, tin vui lần này là một dấu mốc đáng mừng đối với Võ Hạ Trâm. Từ một nữ ca sĩ ghi dấu ấn bằng giọng hát nội lực, cô đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng sang những hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế. Ở tuổi 36, Võ Hạ Trâm không chỉ có cuộc sống gia đình viên mãn mà còn tiếp tục đón nhận những cơ hội mới trong sự nghiệp, khiến nhiều khán giả thêm phần ngưỡng mộ.