Võ Hạ Trâm bật mí chồng khuyên cô làm đại sứ 'bom tấn' Ấn Độ

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ các khách mời đại diện cho lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. Sự hiện diện của Tổng lãnh sự TS. Vipra Pandey cùng phu nhân và các cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam mang đến ý nghĩa đặc biệt.

Trước khi trở thành đại sứ quảng bá phim “Ramayana:Khởi nguồn một huyền thoại”, Võ Hạ Trâm đã thường xuyên kết hợp âm nhạc Việt Nam cùng những giai điệu và hình ảnh đậm chất Ấn Độ. Tình yêu dành cho văn hóa quê hương chồng đã trở thành nguồn cảm hứng trong hành trình nghệ thuật của cô, đồng thời tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa nữ ca sĩ và bộ phim sử thi lần này.

Võ Hạ Trâm trong đầm quyến rũ

Cô là đại sứ quảng bá phim

Vẻ đẹp Hạ Trâm

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“Võ Hạ Trâm có mối lương duyên sâu đậm với Ấn Độ, từ gia đình nhỏ, các dự án âm nhạc và giờ là đại sứ bộ phim “Ramayana”. Thực sự Trâm đã xem trailer bộ phim từ lâu và thấy rất ấn tượng. Khi nhận được lời mời làm đại sứ phim, Trâm đang ở cạnh ông xã nên đã chia sẻ tin này với anh ấy. Ông xã của Trâm rất vui và nói: “Đây là 1 trong 2 sử thi lớn nhất của Ấn Độ, em nên nhận lời”.

Khi poster của đại sứ phim Ramayana tại Việt Nam được chia sẻ, bạn bè của ông xã ở Ấn Độ đã gọi hỏi anh ấy rằng Trâm giữ vai trò gì ở dự án phim Ramayana. Ai cũng mong chờ khoảnh khắc Võ Hạ Trâm xuất hiện quảng bá bộ phim. Bản thân Trâm hiện tại rất háo hức khi được xem bộ phim này đầu tiên và hy vọng bộ phim sẽ được khán giả đón nhận.

Sống trong 1 gia đình đa văn hóa, Trâm nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa văn hóa Việt và Ấn Độ. Cả hai nước đều coi trọng tinh thần đoàn kết trong gia đình, đề cao sự chung thủy, trung thành, hy sinh và hiếu thảo. Sẽ không bao giờ bỏ lại ai ở phía sau, nếu có thành viên nào đó gặp vấn đề, cả gia đình sẽ cùng support. Trâm cảm thấy vui khi về sống chung với một người đàn ông ở đất nước khác mà vẫn có được điểm chung lớn lao. Đây cũng là điểm giúp khán giả Việt có thể cảm nhận được nét đẹp ở phim Ramayana. Đặc biệt khán giả 13 tuổi trở lên cũng thích hợp để xem phim để có sự gắn kết hơn với gia đình” – Võ Hạ Trâm nói tại sự kiện ra mắt phim tại TP HCM.

Võ Hạ Trâm còn bật mí rằng năm nay và năm sau sẽ rất đặc biệt với cô. Cô đang chuẩn bị nhiều dự án lớn để phát hành vào cuối năm 2026 và trong năm 2027 để kỷ niệm 20 năm đến với âm nhạc. Đặc biệt album được phát hành vào cuối 2026, Võ Hạ Trâm có sự cộng tác với khoảng 60 nghệ sĩ châu Âu để tạo nên một dấu ấn mới khác biệt trong sự nghiệp của mình.

Sau sự kiện, những khán giả Việt đầu tiên được tham gia buổi công chiếu phim sớm đã dành nhiều lời khen cho “bom tấn” này. Bộ phim gây ấn tượng với câu chuyện sử thi giàu cảm xúc, những màn đối đầu kịch tính cùng thế giới thần thoại được tái hiện bằng kỹ xảo hoành tráng. Đặc biệt, những đại cảnh được đầu tư công phu và hiệu ứng hình ảnh sống động mang đến trải nghiệm điện ảnh ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Phim được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Bộ phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor đảm nhận) và vua quỷ Ravana (Yash thủ vai). Vượt ra ngoài những trận chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn đề cao tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.

Hai phần phim được đầu tư lên tới 500 triệu USD, là “bom tấn” đắt đỏ bậc nhất điện ảnh Ấn Độ. Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Ấn Độ và những tên tuổi đứng sau các bom tấn Hollywood. Nhà sản xuất phim Namit Malhotra giữ vai trò lãnh đạo tại DNEG - công ty kỹ xảo từng nhiều lần giành giải Oscar và góp phần tạo nên những tác phẩm đình đám như “The Odyssey”, “Dune”, “Interstellar” và “Inception”. Đạo diễn Nitesh Tiwari nổi tiếng với tác phẩm Dangal - bộ phim Ấn Độ hiện có doanh thu cao nhất trên toàn cầu. Đặc biệt, phần âm nhạc của phim được thực hiện bởi hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar là Hans Zimmer và A. R. Rahman. Tác phẩm chiếu từ 6-11.