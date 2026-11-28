Mới đây, bà xã tiền đạo Hà Đức Chinh chia sẻ loạt ảnh mới cùng chồng trên mạng xã hội, cả hai diện đồ pyjama đôi, đồng thời cô cũng để lộ rõ bụng bầu của mình. Loạt ảnh ghi điểm nhờ sự gần gũi, những cử chỉ đáng yêu của cặp đôi cùng nét tươi tắn, thanh thoát của bà xã Hà Đức Chinh.

Vợ Hà Đức Chinh cập nhật khoảnh khắc đời thường bên ông xã trong giai đoạn chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, Mai Hà Trang đã xác nhận tin vui đang mang thai lần hai, hơn hai năm sau khi hạ sinh con trai đầu lòng vào tháng 7/2024. Từ khi bước vào thai kỳ lần này, cô giảm bớt lịch trình công việc để ưu tiên nghỉ ngơi và chăm sóc con nhỏ. Trên trang cá nhân, Mai Hà Trang vẫn thi thoảng đăng tải loạt ảnh của bản thân, ghi điểm bởi nhan sắc nhẹ nhàng, đẹp tựa nàng thơ ngay cả khi đang trong giai đoạn mang thai.

Ảnh: FBNV

Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2018, trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2019. Sau gần 4 năm tìm hiểu, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 22/2/2022. Đến tháng 5 cùng năm, cả hai tiến hành hôn lễ tại quê nhà Phú Thọ vào ngày 8/5 và mở tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 10/5 với sự góp mặt của người thân cùng nhiều đồng đội.

Mai Hà Trang sinh năm 1998 tại Bắc Giang, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trước và sau khi lập gia đình, cô hoạt động trong vai trò người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, hiện sở hữu hơn 120.000 lượt theo dõi trên Instagram. Trong khi đó, Hà Đức Chinh sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo PVF và từng cùng bóng đá Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 cũng như Huy chương Vàng SEA Games 30. Sau hơn 4 năm về chung một nhà, vợ chồng Hà Đức Chinh duy trì cuộc sống gia đình ổn định, kín tiếng và ít chia sẻ chuyện đời tư trước truyền thông.