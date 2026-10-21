Vợ gãy 5 xương sườn vì chồng ôm quá mạnh

Theo các báo cáo truyền thông, một người đàn ông ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã "ôm chặt" vợ mình và cô lập tức ngã quỵ xuống đất, không thể đứng dậy vì đau đớn. Sau khi được đưa đi cấp cứu, chụp CT ngực cho thấy người phụ nữ bị gãy 5 xương sườn và rạn thêm một xương khác..

Theo các báo cáo, người đàn ông vô cùng hối hận và giải thích rằng anh chỉ muốn ôm chặt vợ để thể hiện tình cảm, nhưng không ngờ rằng chỉ một cái ôm lại khiến vợ mình bị gãy xương.

Sau khi người chồng nhấc vợ lên trong lúc ôm, người vợ lập tức cảm thấy đau đớn. Ảnh chụp màn hình từ Xiaohongshu.

Các bác sĩ cảnh báo rằng lực nâng khi ôm có thể gây áp lực không đều lên lồng ngực, dẫn đến tổn thương xương sườn. Từ góc độ cơ sinh học, xương sườn thứ 5 đến thứ 8 có độ cong lớn, khả năng chịu áp lực kém, rất dễ bị gãy xương dưới tác động của lực đột ngột. Nguy cơ gãy xương thậm chí còn cao hơn ở người lớn tuổi bị loãng xương.

Việc ôm không hoàn toàn bị cấm trong các tương tác hàng ngày, nhưng nếu bạn cần nâng ai đó từ phía sau, hãy chắc chắn đánh giá rủi ro và tuân theo các quy trình thích hợp. Người trung niên và người cao tuổi, cũng như những người bị loãng xương, tuyệt đối nên tránh các động tác nâng đột ngột. Nếu cần hỗ trợ đứng dậy, động tác phải chậm rãi, ổn định. Hãy trao đổi với người đó trước để chuẩn bị và dùng hai tay hỗ trợ từ nách hoặc eo, tránh trực tiếp ép vào lồng ngực, tuyệt đối không dùng lực đột ngột hoặc xoay người để tránh chấn thương.