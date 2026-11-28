Theo MoneyToday, câu chuyện được đề cập trong tập 110 chương trình truyền hình Divorce Cooling-Off Camp của đài JTBC, phát sóng ngày 26/11.

Trong chương trình, người chồng tố cáo vợ có mối quan hệ không đúng mực với một người đàn ông từng liên lạc qua mạng xã hội. Anh cho biết đã nghi ngờ chuyện này từ lâu, đặc biệt khi phát hiện hai người thường xuyên đi ăn và du lịch cùng nhau.

Người vợ không phủ nhận, thừa nhận từng ngoại tình trong thời gian hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Người chồng kể rằng khi đang đi làm, anh nhận được điện thoại của vợ thông báo muốn rời khỏi nhà để đến khu vực Gyeonggi-do nghỉ ngơi vì cảm thấy đau đầu. Sau đó, cô thu dọn đồ đạc, nói sẽ đi làm bán thời gian với công việc chăm sóc người khác rồi rời đi.

Người vợ tiết lộ rằng cô từng sống chung với người đàn ông quen qua mạng xã hội ngay trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân. / Ảnh chụp màn hình chương trình “Divorce Cooling-Off Camp” của đài JTBC.

Chưa đầy một tuần sau, người chồng nhận thấy thái độ của vợ thay đổi rõ rệt. Cô trở nên lạnh lùng, gay gắt và có những biểu hiện bất thường. Khi bị chồng hỏi, người phụ nữ thẳng thắn thừa nhận đã có người đàn ông khác.

Giải thích về mối quan hệ này, cô cho biết người đàn ông quen qua mạng luôn chiều theo sở thích, đứng về phía mình và quan tâm chu đáo. Thậm chí, cô cảm thấy người này giống như một người cha.

Đáng chú ý, cuộc gặp gỡ giữa hai người bắt đầu từ một tin nhắn gửi nhầm. Người phụ nữ tưởng mình đang liên lạc với một người bạn học cấp ba vì cả hai có cùng tên, nhưng không ngờ tin nhắn lại mở đầu cho mối quan hệ ngoài luồng.

Sau đó, cô chuyển đến sống cùng người đàn ông này. Người chồng kể rằng anh từng đề nghị vợ trở về nhưng bị từ chối. Thậm chí, cô còn cùng nhân tình lái xe đến nhà, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Một chi tiết khác khiến câu chuyện gây tranh cãi là thời điểm bắt đầu ngoại tình. Theo phía người chồng, vấn đề này đã xuất hiện chỉ khoảng 3 tháng sau khi hai người kết hôn. Anh từng muốn duy trì cuộc hôn nhân và không đồng ý ly hôn, nhưng cuối cùng vẫn phải nộp giấy tờ theo yêu cầu của vợ.

Ngược lại, người vợ khẳng định mình chỉ bắt đầu mối quan hệ mới sau khi hai người đã nộp đơn ly hôn. Cô cho rằng chuyện ngoại tình diễn ra trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, chứ không phải trước đó.

Vì vậy, hai người vẫn bất đồng về thời điểm chính xác mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu.