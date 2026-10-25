Vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chi tiền xem 2 đêm concert BigBang

Tối 25/10, đêm diễn thứ hai của BigBang tiếp tục diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Theo ban tổ chức, hơn 40.000 khán giả đã có mặt để theo dõi các thành viên của nhóm nhạc Hàn biểu diễn.

Dàn sao Việt cũng đồng loạt đổ bộ ở concert hai của BigBang. Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn tiếp tục có mặt ở khán đài. Cả hai tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Trong lần tham gia concert này, cặp bạn thân diện trang phục đồng điệu khi kết hợp áo sơ mi kẻ sọc phom rộng phối cùng quần jeans, quần da cá tính.

Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn và Juky San có mặt ở cả hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội.

Juky San cũng lên đồ gợi cảm, ấn tượng khi "đu idol". Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cập nhật từng hình ảnh, clip chuẩn bị cho buổi đi xem concert thứ hai của BigBang.

Ngoài ra, các nghệ sĩ Việt như Myra Trần, Vương Bình, Hoàng Tôn, Thúy Hạnh, Trần Ngọc... cũng xuất hiện trên khán đài của sân vận động Mỹ Đình. Rapper HURRYKNG "check-in" từ sớm. Anh đi cùng bạn gái và các "anh trai" như Đức Phúc, Erik, Hùng Huỳnh, Vương Bình.

Nhiều sao Việt "check-in" tại sân vận động Mỹ Đình.

Trong đêm diễn thứ hai, ban tổ chức thắt chặt an ninh khi huy động thêm 2.000 nhân sự gồm lực lượng Công an TP Hà Nội, Cảnh sát cơ động, Công an các phường, các lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức cùng lực lượng tình nguyện viên đông đảo.

Ban tổ chức cho biết các lực lượng được bố trí theo phương án nhiều lớp, nhiều vòng, bao quát từ vòng ngoài, vùng đệm đến bên trong sân vận động. Cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường tiếp cận là những vị trí được tăng cường kiểm soát. Trọng tâm là kiểm soát người vào sân, hạn chế tình trạng trà trộn, di chuyển sai khu vực và kịp thời xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến trật tự chung.

Bên cạnh đó, công tác phân luồng giao thông, điều tiết đám đông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế cũng được tăng cường.

Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews, chiều cùng ngày, tình trạng phe vé vẫn xuất hiện ở khu vực ngoài sân vận động, nhưng không có người mua ngay vì hét giá quá cao, gấp 3-5 lần so với giá gốc. Một số vé CAT 5 có giá gốc một triệu đồng được rao bán lại ở mức 4 triệu đồng/vé. Vé CAT 1 được chào bán khoảng 12 triệu đồng. Hạng Premium với giá gốc 7,5 triệu đồng/ vé, được chào bán khoảng 20 triệu đồng.