Vợ doanh nhân của tài tử 'Shang-Chi' là ai

Gần đây, nam diễn viên Simu Liu xác nhận đã kết hôn với bạn gái lâu năm Allison Hsu sau gần 4 năm hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại Pháp vào đầu tháng 10. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue đăng ngày 13/10, ngôi sao Marvel, 37 tuổi, lần đầu chia sẻ cụ thể về ngày trọng đại. "Tôi không thể ngừng nghĩ về việc mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo đến nhường nào. Bạn bè và các vị khách đều rất đẹp. Khi Allison xuất hiện ở đầu lối đi dẫn lên lễ đường, tôi đã choáng ngợp vì xúc động khi nhìn thấy người bạn đời của mình", anh bày tỏ.

Theo People, đám cưới diễn ra ngày 3/10 tại lâu đài Château d'Estoublon có từ thế kỷ 17, thuộc vùng Provence, Pháp. Các hoạt động mừng cưới được tổ chức trong nhiều ngày, với sự tham gia của gia đình, bạn bè và một số nghệ sĩ nổi tiếng. Trong hôn lễ, tài tử Woody Harrelson đọc lời chúc phúc, còn ca sĩ Reneé Rapp trình diễn ca khúc At Last của Etta James cho điệu nhảy đầu tiên của đôi vợ chồng. Benedict Wong, bạn diễn của Simu Liu trong Shang-Chi, cũng góp mặt với vai trò DJ tại tiệc cưới.

Trước khi tiến tới hôn nhân, Simu Liu và Allison Hsu có gần 4 năm gắn bó. Cả hai gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc nhân dịp Quốc khánh Mỹ vào tháng 7/2022, do người bạn chung tổ chức. Đến tháng 11 cùng năm, Allison công khai mối quan hệ bằng bức ảnh thân mật với nam diễn viên trên Instagram. Họ sau đó xuất hiện cùng nhau tại buổi công chiếu phim Violent Night ở Los Angeles. Cuối năm 2022, Simu Liu bắt đầu gặp gỡ gia đình bạn gái.

Trong những năm tiếp theo, cặp đôi thường xuyên đồng hành tại các sự kiện giải trí. Ngôi sao Shang-Chi từng chia sẻ Allison đã mang đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống của anh. Nam diễn viên đặc biệt ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, quyết đoán và niềm đam mê công việc của bạn gái. Tháng 5/2025, sau gần 3 năm hẹn hò, Simu Liu cầu hôn Allison trên sân thượng khách sạn Shangri-La ở Paris, Pháp.

Nam diễn viên bí mật chuẩn bị một dàn tứ tấu đàn dây, bữa tối riêng tư và sắp xếp để những người thân thiết của bạn gái đến chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt. Đáng chú ý, anh còn liên hệ với ê-kíp Taylor Swift, nhờ nữ ca sĩ gửi video chúc mừng để tạo bất ngờ cho Allison, vốn là người hâm mộ lâu năm của Swift. Simu Liu tiết lộ âm nhạc của nữ ca sĩ từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu hai người tìm hiểu nhau. Cặp đôi công bố tin đính hôn vào ngày 11/5/2025, trước khi lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại Pháp.

Simu Liu sinh năm 1989, bắt đầu được chú ý qua loạt phim truyền hình Kim's Convenience (2016-2021), trước khi nổi tiếng toàn cầu nhờ vai chính trong bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) của Marvel. Thành công của tác phẩm giúp anh trở thành một trong những gương mặt gốc Á nổi bật tại Hollywood. Năm 2023, Simu Liu tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Barbie, đóng cùng Margot Robbie và Ryan Gosling.

Trong khi đó, Allison Hsu sinh năm 1996, là người Mỹ gốc Đài Loan, hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị âm nhạc. Cô hiện giữ chức Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị kỹ thuật số tại hãng thu âm Interscope Records. Allison từng tham gia thực hiện các chiến dịch quảng bá cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Billie Eilish, Lady Gaga, FINNEAS và Holly Humberstone, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Năm 2022, cô được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 ở lĩnh vực âm nhạc, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động tiếp thị và quảng bá nghệ sĩ.

Minh An