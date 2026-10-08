Võ Đình Hiếu - 'Hot boy bánh giò' năm nào giờ gây sốt trong 'Trại Buôn Người'

Tóm tắt chung: Trại Buôn Người bùng nổ phòng vé: Tác phẩm điện ảnh thu về hơn 300 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng dành cho cả dàn diễn viên chính lẫn dàn nhân vật phụ.

Võ Đình Hiếu gây chú ý: Nam diễn viên hóa thân thành nhân vật Hiếu - một nạn nhân bị lừa vào khu lừa đảo, có chuyển biến tâm lý rõ nét từ ích kỷ, vụ lợi sang xả thân vì người khác. Nhân vật này được phát triển từ câu chuyện có thật của chàng trai 24 tuổi Hồ Hải Hiếu.

Hành trình từ vai "hot boy bánh giò": Nổi danh sau phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò (2013) cùng Nhã Phương, Đình Hiếu từng gặp áp lực lớn từ cái bóng quá khứ và có khoảng thời gian lui về ở ẩn. Sau khi quay trở lại với điện ảnh và lập gia đình năm 2024, vai diễn trong Trại Buôn Người tiếp tục đánh dấu bước tỏa sáng mới trong sự nghiệp của anh.

Bên cạnh những cái tên nổi bật như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan hay Minh Kiên, Võ Đình Hiếu cũng đang là nhân tố nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong siêu phẩm phòng vé Trại Buôn Người. Dự án điện ảnh vừa đạt mốc 300 tỷ đồng doanh thu, khiến khán giả Việt choáng ngợp bởi dàn diễn viên tham gia, trong đó có sự xuất hiện của Võ Đình Hiếu. Hiện tại, không ít người xem nhận ra anh chính là chàng trai "hot boy bánh giò" từng gây sốt mạng xã hội năm nào.

Võ Đình Hiếu trong phim Trại Buôn Người.

Trong Trại Buôn Người, Võ Đình Hiếu đảm nhận vai Hiếu - một nạn nhân bị dụ dỗ và đưa vào khu lừa đảo trước khi nhóm nhân vật chính xuất hiện. Ban đầu, Hiếu là một người vụ lợi, tìm mọi cách để sinh tồn nhưng sau đó, anh dần chuyển biến tích cực và dốc sức cùng Ny xả thân giải cứu những người xung quanh. Hiếu được đánh giá là một trong những nhân vật có sự thay đổi nội tâm rõ nét, dần dần được khán giả dành sự yêu thích khi phim đi đến hồi cao trào.

Sinh năm 1992, Võ Đình Hiếu từng theo học ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tên tuổi của anh bất ngờ bứt phá vào năm 2013 khi đóng chính cùng Nhã Phương trong phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Bộ phim kể về tình yêu giản dị nhưng trắc trở giữa chàng trai bán bánh giò nghèo khó tên Nam cô gái xinh đẹp, tốt bụng tên Vy. Vai diễn này mang về cho Đình Hiếu biệt danh "hot boy bánh giò", đồng thời khoảnh khắc anh và Nhã Phương khóc dưới mưa cũng trở nên rầm rộ trong một thời gian dài.

Võ Đình Hiếu với hình ảnh chàng trai bán bánh giò si tình gây sốt một thời.

Tuy nhiên, thành công quá lớn của vai diễn đầu tay lại trở thành áp lực đối với nam diễn viên. Sau đó, Đình Hiếu lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc nhưng không bứt phá như kỳ vọng. Điều này dẫn đến khoảng thời gian anh gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí, cũng như ít xuất hiện trước công chúng.

Đến năm 2021, anh quay trở lại hoạt động sôi nổi hơn trên mạng xã hội và từng bước tái xuất màn ảnh qua các dự án như Lật Mặt 2: Phim Trường, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Dạ Cổ Hoài Lang, Song Song và loạt phim hành động Hùng Long Phong Bá (đóng cùng Steven Nguyễn và Tùng Mint - các bạn diễn trong Trại Buôn Người).

Sự nghiệp của Võ Đình Hiếu khởi sắc trở lại trong vài năm gần đây.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống của Võ Đình Hiếu cũng gây chú ý khi anh bất ngờ thông báo kết hôn vào tháng 10/2024. Nam diễn viên chia sẻ niềm hạnh phúc khi có người bạn đời thấu hiểu, ủng hộ công việc nghệ thuật của mình. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã đơm hoa kết trái khi màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim Trại Buôn Người giúp Võ Đình Hiếu ghi dấu ấn trở lại trên màn ảnh rộng.