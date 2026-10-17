Vở diễn 'Lời của tre' kết nối khán giả với bản sắc văn hóa Việt

Giữa những thanh âm của tre, những động tác xiếc điêu luyện và giai điệu giàu cảm xúc, vở diễn “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt. Không chỉ mang đến những phút giây giải trí hấp dẫn, tác phẩm còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào về văn hóa dân tộc và những rung động trước hình ảnh cây tre thân thuộc.

Được xây dựng bởi tác giả, đạo diễn NSND Tống Toàn Thắng, “Lời của tre” là sản phẩm nghệ thuật xiếc tổng hợp, kết hợp ngôn ngữ xiếc với âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn. Qua hình tượng cây tre được nhân cách hóa, vở diễn kể câu chuyện về mối gắn bó lâu đời giữa tre với đời sống con người Việt Nam.

Những thân tre mộc mạc, gần gũi trở thành chất liệu sáng tạo, mở ra thế giới nghệ thuật vừa sinh động, vừa giàu chất thơ.

Sức hấp dẫn của vở diễn trước hết đến từ sự kết hợp giữa những màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cao và cách kể chuyện giàu hình tượng. Các tiết mục thăng bằng, leo cột tre, đu xoay, nhào lộn, đu dây da đôi, đạp chân và tạo hình được dàn dựng trên nền những đạo cụ tre, tạo nên nhiều khoảnh khắc hồi hộp, bất ngờ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nghệ sĩ, âm nhạc và vũ đạo góp phần giữ nhịp cảm xúc, khi sôi nổi, vui tươi, lúc sâu lắng, mềm mại.

Với khán giả, những màn biểu diễn mạo hiểm không chỉ tạo nên sự thán phục trước khả năng làm chủ kỹ thuật của nghệ sĩ mà còn khơi gợi những liên tưởng về sức sống bền bỉ của cây tre.

Có lúc, tre hiện lên mạnh mẽ, kiên cường; khi khác lại mềm mại, lãng mạn, mang hơi thở của tình yêu và nhịp sống thường ngày.

Tiếng tre, nhịp nhạc cùng chuyển động của diễn viên như những lời tự sự không cần nhiều ngôn từ, để người xem tự cảm nhận và tìm thấy những rung động của riêng mình.

Vở diễn được chia thành ba phần: “Lũy tre làng”, “Tình tre” và “Thanh âm hào khí”. Mỗi phần mở ra một sắc thái khác nhau, từ hình ảnh làng quê thân thuộc, tình cảm gắn bó giữa con người với thiên nhiên đến âm hưởng hào hùng của tinh thần Việt Nam.

Sự kiện Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khai mạc với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô” cũng góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Sự đan xen giữa tính giải trí và giá trị truyền thống giúp “Lời của tre” tạo nên cầu nối cảm xúc với nhiều đối tượng khán giả, trong đó có khách du lịch trong nước và quốc tế. Từ sự thích thú trước những màn trình diễn khéo léo đến những rung động trước hình ảnh tre giàu ý nghĩa, người xem có cơ hội tiếp cận văn hóa Việt Nam bằng một hình thức nghệ thuật trực quan, giàu sức biểu đạt.

Với “Lời của tre”, Liên đoàn Xiếc Việt Nam góp thêm một cách kể chuyện về văn hóa dân tộc trên sân khấu đương đại. Khi ánh đèn khép lại, dư âm của những thanh âm tre và hình ảnh thân thuộc vẫn gợi nhắc người xem về sức sống bền bỉ của truyền thống – những giá trị được trao truyền qua các thế hệ và tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.