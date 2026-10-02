Võ Điền Gia Huy xin lỗi khi Ngọc Xuân bị công kích

Chiều 2/10, sự kiện showcase Bò sữa bay diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng dàn cast gồm Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Lãnh Thanh, Nguyễn Hùng...

Sau khi giới thiệu trailer, hình ảnh đầu tiên của dự án điện ảnh, ê-kíp có buổi giao lưu với báo giới, truyền thông. Trong đó, Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy nhận câu hỏi về mối quan hệ hiện tại sau những lùm xùm vừa qua. Lãnh Thanh chia sẻ: "Ồn ào vừa qua không liên quan đến tôi và Huy. Nếu có, sự việc chỉ xuất phát từ tôi và một số khán giả thôi".

Võ Điền Gia Huy cho biết với tư cách là diễn viên tham gia dự án, anh cảm thấy buồn khi những sự việc của anh ảnh hưởng đến bộ phim. Anh lên tiếng xin lỗi Ngọc Xuân cùng các đồng nghiệp khi bị liên lụy.

Nam diễn viên khẳng định đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Lãnh Thanh "vẫn tốt đẹp".

Võ Điền Gia Huy lên tiếng xin lỗi Ngọc Xuân khi cô bị liên lụy bởi lùm xùm vừa qua. Ảnh: Phương Lâm/FBNV.

"Tôi và anh Lãnh Thanh không chỉ là đồng nghiệp đơn giản nữa. Cả hai bước chân vào ngành điện ảnh này cùng một dự án. Tôi và anh Lãnh Thanh hơn cả tình anh em. Hai bên gia đình cũng biết. Lãnh Thanh từng về nhà tôi chơi. Có thể ở một khoảnh khắc nào đó, anh nói chuyện một cách vô tư, không may ảnh hưởng tới một số đồng nghiệp, khán giả của họ. Tôi mong khán giả hiểu và đừng chỉ trích thêm nữa", Võ Điền Gia Huy chia sẻ.

Về tranh luận liên quan đến việc "xào couple" với nhiều diễn viên nữ, nam diễn viên Bò sữa bay nói việc tạo tương tác, "chemistry" là cần thiết, nhằm phục vụ cho dự án.

"Tôi hoàn toàn hiểu khán giả có sự yêu thích riêng và mong muốn khác nhau. Họ sẽ bày tỏ những điều không thích. Tôi chỉ buồn vì ảnh hưởng đến một số đồng nghiệp. Ở dự án này, Ngọc Xuân cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng, công kích không đáng có. Rất tội nghiệp em ấy", Võ Điền Gia Huy cho hay.

Về phía Ngọc Xuân, nữ diễn viên cho biết với những thông tin đời tư, cô mong khán giả tôn trọng.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996, là một trong những nam diễn viên Việt nổi bật hiện nay. Sau dự án điện ảnh Tử chiến trên không, phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay, anh được chú ý nhiều hơn, liên tục tham gia nhiều phim mới.

Ngọc Xuân sinh năm 1999, từng theo học tại sân khấu kịch Hồng Vân vì mê diễn xuất. Trước đó, diễn viên trẻ cũng đi casting nhiều dự án điện ảnh, gần nhất có Đất rừng Phương Nam nhưng đều thiếu may mắn. Song với lần chạm ngõ điện ảnh trong Ngày xưa có một chuyện tình, cô nhận những phản hồi tích cực từ đồng nghiệp và khán giả. Ngọc Xuân thể hiện tốt câu chuyện của Miền, từ nữ sinh ngây thơ, trong trẻo, dành trọn tình yêu cho Phúc (Nhật Hoàng) đến hành trình làm mẹ đơn thân, trải qua những biến cố và chọn bình yên bên Vinh (Avin Lu). Năm 2025, cô góp mặt ở dự án điện ảnh Làm giàu với ma 2 của đạo diễn Trung Lùn.