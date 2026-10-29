Võ Điền Gia Huy tiết lộ hậu trường đóng vai ông trùm si tình trong phim 'Bò sữa bay'

Trong phim điện ảnh "Bò sữa bay", Võ Điền Gia Huy vào vai Quân, con trai ông trùm khét tiếng nhất vùng.

Vẻ ngoài bảnh bao, phong thái lạnh lùng, anh là kiểu người tàn bạo với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với người mình thương. Anh một lòng chung thủy với San (Ngọc Xuân đóng) - nhà khoa học, đồng thời là con gái của giám đốc nông trường.

Võ Điền Gia Huy tâm đắc vai diễn ông trùm si tình trong phim "Bò sữa bay". (Ảnh: ĐPCC).

Vì tình yêu, anh không quản ngại đi khắp nơi tìm kiếm máy móc hỗ trợ chuyên môn cho San, hay săn lùng những món quà bất ngờ, độc lạ hoặc dành cho cô những khoảnh khắc lãng mạn.

Với người con gái anh yêu từ thuở trẻ đến giờ, câu cửa miệng của anh luôn là: “Chuyện của em cũng là chuyện của anh”.

Võ Điền Gia Huy tâm sự rằng, đây là một trong những dạng vai anh khao khát và chờ đợi từ lâu. Xuất thân con trai ông trùm khiến anh thấy thú vị, còn sự si tình mà Quân dành cho San làm anh trân quý.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi cảm thấy Quân đáng thương theo cách nào đó. Quân chung thủy, đặt tình yêu trên hết, làm mọi thứ vì người con gái mình thương. Đó là đức tính đẹp của người đàn ông.

Không chỉ Quân, mà các nhân vật khác trong phim luôn có động cơ, có điều buộc mình phải trưởng thành. Chính những điều đó đòi hỏi họ phải đánh đổi nhiều thứ”.

Một số hình ảnh trong phim. (Ảnh: ĐPCC).

Khi đảm nhiệm vai Quân, Võ Điền Gia Huy phải thực hiện nhiều cảnh đánh đấm, xô xát, rượt đuổi trên màn ảnh rộng. Một trong số đó là cảnh Quân đánh Trâu (Nguyễn Hùng đóng) hay cảnh Quân truy đuổi anh em Trâu trong vụ trộm cắp động trời giữa màn đêm sương mù Mộc Châu.

Khi phải thực hiện các pha mạo hiểm, Võ Điền Gia Huy thú nhận anh không sợ, chỉ thấy “đã” khi bước vào cảnh quay.

Mỹ nam 9X từng chia sẻ, để có thể hoàn thành cảnh rượt đuổi bằng ô tô, anh đã tập lái xe cùng đội quay phim test góc máy trong nhiều ngày và không ít lần lao xe xuống vực.

Để có được những khung hình gay cấn, mãn nhãn trên màn ảnh rộng, cảnh quay được thực hiện trong 3 đêm liên tiếp, trên những cung đường tối và khó di chuyển của Mộc Châu.

Với những kinh nghiệm tích lũy trong nghề 10 năm, Võ Điền Gia Huy cho rằng diễn xuất hành động không khó, nhưng để diễn tả tâm lý trước đó, quá trình biến đổi nội tâm dẫn đến hành động thì không đơn giản.

Cảnh khó nhất với anh là cảnh phim Quân bắt và tra tấn Mai (Tiểu Vy đóng). Trong khi Tiểu Vy tiết lộ cô ám ảnh, ê ẩm người sau khoảnh khắc bị bạn diễn bóp cổ, Võ Điền Gia Huy phải rất khó khăn nuôi cảm xúc tức giận.

Anh đã bàn bạc nhiều lần với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và đội ngũ quay phim để được phần dàn cảnh hợp lý hơn, thuận lợi đẩy cảm xúc cho hai nhân vật.

Đối với nam diễn viên, được phối hợp sáng tạo với đạo diễn và ê kíp là một điều đặc biệt ở phim "Bò sữa bay", cho anh cảm giác thoải mái và thể hiện hết khả năng diễn xuất.

Khoảnh khắc hạnh phúc của nhân vật Quân và San trong phim. (Ảnh: ĐPCC).

Ngoài những cảnh quay đánh đấm, lái xe mạo hiểm, nam thần điện ảnh Việt còn có các phân đoạn lãng mạn với Ngọc Xuân.

Trước đó, một vài khoảnh khắc trữ tình của hai nhân vật Quân - San đã được tiết lộ qua hai MV nhạc phim "Gói con tim làm quà" và "Lỡ thương nhau".

Tâm đắc nhất với Võ Điền Gia Huy là khung cảnh tiệc cưới của Quân và San. Anh cho biết: “Khi Quân hát, mọi thứ xung quanh rất vui, nhưng bên trong nhân vật chỉ toàn nỗi buồn. Tôi rất tâm đắc điều này. Đạo diễn nói đây là một trong những cảnh iconic (biểu tượng) của phim”.

Lần đầu hợp tác trong một dự án, Ngọc Xuân dành nhiều lời khen cho bạn diễn. Cô tiết lộ: “Tôi có một danh sách dài các tiền bối muốn được diễn chung, trong đó có anh Huy. Anh đã giúp đỡ để tôi được sống trong từng khoảnh khắc của phim”.

Nói về "Bò sữa bay", Võ Điền Gia Huy cho rằng nhiều cảnh phim sẽ cho khán giả cảm giác lạ, chưa từng có ở phim Việt Nam. Anh hy vọng tác phẩm được khán giả và những người hoạt động trong ngành điện ảnh đón nhận, yêu thương.

"Bò sữa bay" lấy bối cảnh những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu. Nơi đây được cho là đang nghiên cứu loại sữa có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa, giàu tiềm năng đem về lợi nhuận hậu hĩnh cho nông trường. Để thoát nghèo, Trâu (Nguyễn Hùng đóng) cùng ba em trai ruột "bắt kèo" giúp phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh đóng) đánh cắp công thức sữa kỳ lạ này. Bốn anh em tiếp cận nhà khoa học San (Ngọc Xuân đóng) - người tìm ra công thức sữa. Tuy nhiên, mục tiêu đánh cắp công thức sữa bị lung lay khi Trâu phải lòng San. Đây là tác phẩm chào sân của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công với các dự án phim ngắn "Tàn sữa", 'Đàn cá gỗ" cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Khai thác đề tài mới lạ so với thị trường phim Việt hiện nay cùng ê kíp sản xuất là những người trẻ thuộc thế hệ genZ, phim được kỳ vọng tạo ra làn gió mới cho phòng vé. Phim dự kiến ra rạp từ 6/11.