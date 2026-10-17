Sáng 17/10, nam diễn viên chia sẻ bài viết xúc động về mẹ trên trang cá nhân. Võ Điền Gia Huy nhớ lại 30 năm bên mẹ, từ khi anh còn nhỏ, đi học, rồi tới khi bắt đầu có sự nghiệp, được khán giả yêu mến.

"Nỗi buồn này chưa biết khi nào nguôi ngoai, nhiều lúc chưa kịp hiểu tại sao mình đang đứng ở đây và mong mọi chuyện như một giấc mơ nhưng cuối cùng sự thật này không thể thay đổi. Vậy mẹ con mình hẹn gặp lại nhau ở một kiếp khác, để con được thực hiện trọn vẹn hơn phận làm con. Con sẽ cố gắng sống thật tốt. Mong mẹ biết rằng con vẫn luôn thương mẹ. Mẹ sẽ luôn ở trong con, vẫn hiện diện trong cuộc sống của con, chỉ là theo một cách khác", Gia Huy chia sẻ.

Võ Điền Gia Huy và mẹ anh lúc sinh thời.

Trong ký ức của nam diễn viên, mẹ anh là người phụ nữ tảo tần, hy sinh vì con cái. Mẹ anh gác lại nhiều đam mê, ước mơ để dành cả cuộc đời chăm lo cho con.

Điều tiếc nuối nhất của anh là chưa kịp đền đáp đủ đầy cho mẹ. Khi nam diễn viên vừa có sự nghiệp ổn định, mẹ anh đã ra đi. Võ Điền Gia Huy tiếc nuối vì dự định mua một ngôi nhà ổn định ở TP.HCM để hai mẹ con cùng sinh sống chưa được hoàn thành.

"Con chỉ mong đầu óc mình luôn minh mẫn để không bao giờ quên những ký ức. Những ngày mẹ con mình đèo nhau trên chiếc Chaly đi qua suốt năm tháng tuổi thơ. Từng ly cà phê mẹ pha để kiếm tiền nuôi con ăn học. Từng bộ quần áo mẹ mua cho con mỗi dịp đi tham quan cùng trường. Mẹ đã chờ đợi suốt mấy mươi năm để nhìn thấy con được đồng nghiệp, bạn bè, khán giả yêu mến và công việc dần ổn định", anh nói.

Võ Điền Gia Huy tiễn biệt mẹ và hứa sẽ sống tốt, trọn vẹn trong hành trình sắp tới.

Cuối bài đăng, nam diễn viên gửi lời cảm ơn tới người thân, hàng xóm đã ở bên anh, hỗ trợ để lo liệu lễ tang chu toàn cho mẹ. Ngoài ra, anh cảm tạ các nghệ sĩ, khán giả đến thắp hương, tiễn biệt người mẹ quá cố của anh trong những ngày qua.

Trước khi mất, mẹ Võ Điền Gia Huy từng cùng anh tham gia chương trình Dấu chân tình thân. Trong chương trình, bà Quí chia sẻ về nỗi cô đơn khi ở một mình trong căn nhà tại quê. Có những thời điểm, sức khỏe không tốt, bà cũng không dám gọi cho con trai vì sợ anh lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Võ Điền Gia Huy xin lỗi mẹ vì công việc bận rộn, không có nhiều thời gian về nhà, ăn cơm cùng mẹ.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, là một trong những nam diễn viên Việt nổi bật hiện nay. Sau dự án điện ảnh Tử chiến trên không, phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay, anh được chú ý nhiều hơn, liên tục tham gia nhiều phim mới.