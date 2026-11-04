Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng siêu thân thiết, xóa tan nghi vấn trục trặc

Trong tuần này, phim Bò Sữa Bay có Võ Điền Gia Huy tham gia sẽ công chiếu. Trong phim, nhân vật của Gia Huy là chàng thiếu gia bề ngoài hầm hố nhưng cực chung tình, lúc nào cũng chỉ nghĩ chuyện chinh phục trái tim San do Ngọc Xuân đóng. Thường thì hai diễn viên chính sẽ là tâm điểm chú ý của các sự kiện quảng bá phim nhưng tại buổi ra mắt Bò Sữa Bay, khán giả lại tập trung đến Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng.

Lý do vì trước đó, Võ Điền Gia Huy đã khẳng định anh và Ngọc Xuân đóng vai vợ chồng sắp cưới trong Bò Sữa Bay nên phải tạo "phản ứng hóa học" với bạn diễn, phải có những hành động thân thiết. Nam diễn viên còn xin lỗi bạn diễn Ngọc Xuân vì vô tình khiến cô bị cuốn vào những tranh cãi và mong khán giả hãy nhìn vào bộ phim chứ đừng soi đời tư vì sẽ ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp của nghệ sĩ.

Sau khi những video ghi lại phát ngôn của Võ Điền Gia Huy xuất hiện trên mạng xã hội, trùng hợp thay, Tam Triều Dâng lại đăng một Story tiếng Anh nói về cảm giác tổn thương và nhắc đến “lời xin lỗi xứng đáng được nhận nhưng chưa bao giờ có”. Từ đó mà nhiều khán giả lo lắng rằng Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng liệu có mâu thuẫn và cặp đôi được nhiều người yêu thích có nguy cơ “toang” hay không.

Tam Triều Dâng đưa khăn giấy khi thấy bạn diễn khóc. Nguồn: Vivu showbiz

Thật may là điều ấy đã không xảy ra. Bởi ở sự kiện vừa rồi, Lê Tam Triều Dâng vui vẻ đến chúc mừng “bạn trai tin đồn”. Khi Võ Điền Gia Huy khóc vì cảm động, Lê Tam Triều Dâng đưa khăn giấy cho anh và còn an ủi "cười tươi lên". Hai người luôn dành cho nhau ánh nhìn ấm áp, quay clip chung chứng tỏ vẫn rất thân thiết.

Hai người còn quay chung clip viral rất dễ thương. Nguồn: Vbiz daily