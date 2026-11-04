Võ Điền Gia Huy cùng Ngọc Xuân tiết lộ lý do phải đi học hát và cái kết bất ngờ

Vào vai giang hồ Quân, Võ Điền Gia Huy có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi, “tác động vật lý” các nhân vật khác. Gây ấn tượng và mạo hiểm hơn cả là cảnh tượng nhân vật Quân lái xe đuổi theo anh em Trâu qua những cung đường núi ở Mộc Châu.

Nam diễn viên đã tập lái xe hơi chưa lâu trước khi Bò sữa bay bấm máy. Phục vụ cho dự án này, anh tiếp tục tập lái xe số sàn, xe tải. Đây là một thử thách đầy khó khăn đối với nam diễn viên.

Võ Điền Gia Huy kể về cảnh quay đáng nhớ: “Chúng tôi đã tập rất nhiều cho cảnh rượt đuổi bằng xe vì đây là cảnh quan trọng, có tính mạo hiểm và cần nhiều góc máy phức tạp. Chúng tôi đã diễn tập nhiều lần từ ban ngày tới ban đêm. Khi vào quay thực tế, tôi đã gần như thuộc hết cung đường, chỗ nào cua tôi đã biết trước. Vì vậy, không quá nhiều khó khăn. Cảnh này đáng ra quay một đêm, không ngờ quay tới ba đêm".

Không chỉ hóa thân vào các vai diễn khác biệt các dự án trước đây, Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy ở Bò sữa bay còn gây bất ngờ khi có cảnh hát trên màn ảnh rộng. Võ Điền Gia Huy cho biết, gần ngày cảnh quay bấm máy, anh mới nhận được ca khúc hoàn thiện. Do đó, anh chưa thực sự thuộc bài, không tự tin hát live trên trường quay. “Nếu lúc đó thuộc lời, tôi chắc chắn sẽ hát thật”, "nam thần phim Việt" này chia sẻ.

Trong khi đó, Ngọc Xuân cho biết, cô có thời gian học hát và mong chờ đến giây phút hát live trong “mini show” cá nhân ở phim. Đáng tiếc, phần hát trực tiếp của cô không được sử dụng trên phim.

Ngọc Xuân gọi đây là dự án phim cho cô cơ hội học đủ thứ. Ngoài học hát, cô còn học lái xe tải. Bên cạnh đó, cô có trải nghiệm lần đầu được bay giữa không trung trong một cảnh quay quan trọng.