Võ Điền Gia Huy có gần 10 năm kinh nghiệm làm nghề nhưng lại 'gặp khó' khi diễn nội tâm trong phim mới

Khi phải thực hiện các pha mạo hiểm, Võ Điền Gia Huy cho biết, anh không sợ, chỉ thấy “đã” khi bước vào cảnh quay. Để có thể hoàn thành cảnh rượt đuổi bằng ô tô, anh đã tập lái xe cùng đội quay phim, thử góc máy trong nhiều ngày và không ít lần lần lao xe xuống vực. Để có được những khung hình gay cấn, mãn nhãn trên màn ảnh rộng, cảnh quay được thực hiện trong ba đêm liên tiếp, trên những cung đường tối và khó di chuyển của Mộc Châu.

Với những kinh nghiệm tích lũy trong nghề 10 năm, Võ Điền Gia Huy cho rằng, diễn xuất hành động không khó, nhưng để diễn tả tâm lý trước đó, quá trình biến đổi nội tâm dẫn đến hành động thì không đơn giản. Khó nhất với anh là cảnh phim Quân bắt và tra tấn Mai (Tiểu Vy thủ vai). Võ Điền Gia Huy đã rất khó khăn nuôi cảm xúc tức giận nảy lửa trong cảnh quay này.

Anh đã bàn bạc rất nhiều với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và đội ngũ quay phim để được phần dàn cảnh hợp lý hơn, thuận lợi đẩy cảm xúc cho hai nhân vật. Đối với nam diễn viên, được phối hợp sáng tạo với đạo diễn và ê kíp là một điều đặc biệt ở phim Bò sữa bay, cho anh cảm giác thoải mái và thể hiện hết khả năng diễn xuất.

Ngoài những cảnh quay đánh đấm, lái xe mạo hiểm, "nam thần" màn ảnh Việt còn có các phân đoạn lãng mạn với Ngọc Xuân. Trước đó, một vài khoảnh khắc trữ tình của hai nhân vật Quân - San đã được tiết lộ qua hai MV nhạc phim Gói con tim làm quà và Lỡ thương nhau.

Tâm đắc nhất với Võ Điền Gia Huy là khung cảnh tiệc cưới của Quân và San. Anh cho biết: “Khi Quân hát, mọi thứ xung quanh rất vui, nhưng bên trong nhân vật chỉ toàn nỗi buồn. Tôi rất tâm đắc điều này. Đạt nói, đây là một trong những cảnh iconic (biểu tượng) của phim”.

Lần đầu hợp tác trong một dự án, Ngọc Xuân dành nhiều lời khen cho Võ Điền Gia Huy. Cô tiết lộ: “Tôi có một danh sách dài các tiền bối mà mình muốn được diễn chung, trong đó có anh Huy. Anh đã chỉ cho tôi rất nhiều để mình được sống trong từng khoảnh khắc của phim”.

Nói về Bò sữa bay, Võ Điền Gia Huy cho rằng, nhiều cảnh phim sẽ cho khán giả cảm giác lạ, chưa từng có ở phim Việt Nam. Anh hy vọng, tác phẩm được khán giả và những người hoạt động trong ngành điện ảnh đón nhận, yêu thương.