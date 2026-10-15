Vở diễn 'Ai là cha tôi' đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn dự thi vở “Ai là cha tôi”, mở ra một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc giữa mùa thu Hà Nội.

Tác phẩm được chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Triệu Huấn, do NSƯT Thiện Tùng đạo diễn; phần mỹ thuật do NSND Doãn Bằng đảm nhiệm, họa sĩ Đăng Khoa thực hiện trang trí sân khấu và nhạc sĩ Lê Thành Trung sáng tác âm nhạc.

Lựa chọn đề tài gia đình trong đời sống đương đại, “Ai là cha tôi” bắt đầu bằng câu chuyện tưởng chừng bình yên của một người mẹ mẫu mực và cô con gái ngoan hiền.

Thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã khiến những bí mật trong quá khứ dần được hé mở, kéo theo sự trở lại của những mối quan hệ cũ và hàng loạt câu hỏi về sự thật, tình cảm, trách nhiệm giữa người với người.

Mỗi tình tiết được hé lộ lại mở ra một góc nhìn khác về các nhân vật, khiến câu chuyện không chỉ dừng ở việc tìm kiếm lời giải cho câu hỏi về quan hệ huyết thống, mà còn đặt ra những suy ngẫm về tình thân và cách con người đối diện với quá khứ.

Sức hấp dẫn của vở diễn còn đến từ khả năng khơi gợi những cảm xúc gần gũi với trải nghiệm đời thường.

Có những khoảnh khắc khiến người xem hồi hộp chờ đợi sự thật được sáng tỏ; cũng có những diễn biến gợi niềm thương cảm trước những tổn thương, day dứt và lựa chọn khó khăn của các nhân vật.

Khi những bí mật dần được làm rõ, câu chuyện mở ra nhiều suy ngẫm về cách mỗi người gìn giữ tình cảm gia đình, đối diện với trách nhiệm và học cách thấu hiểu những người thân yêu.

Sự kết hợp giữa diễn xuất, bố trí sân khấu và âm nhạc góp phần tạo nên nhịp điệu cảm xúc, giúp người xem tập trung vào những chuyển biến trong nội tâm nhân vật.

Thông qua diễn xuất của NSƯT Linh Huệ, NSƯT Ngọc Quỳnh cùng các nghệ sĩ Thùy Anh, Thùy Dương, Tiến Huy, Xuân Hồng, Diễm Hương, Trọng Mạnh, Huyền Thạch, Phạm Duy và các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội, câu chuyện được thể hiện với nhiều sắc thái tâm lý.

Mạch truyện được triển khai qua những nút thắt tâm lý, tạo nên sự tò mò và thôi thúc khán giả dõi theo diễn biến trên sân khấu.

Vở diễn “Ai là cha tôi” của Nhà hát Kịch Hà Nội đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tò mò, hồi hộp trước những bí mật gia đình dần hé lộ đến xúc động trước tình yêu thương và trách nhiệm giữa những con người thân thuộc.

Sự kiện Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khai mạc với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô” cũng góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với vở diễn “Ai là cha tôi”, Nhà hát Kịch Hà Nội không chỉ mang đến một câu chuyện giàu kịch tính mà còn mở ra khoảng lặng để khán giả tự nhìn lại những mối quan hệ quanh mình. Khi ánh đèn sân khấu khép lại, những câu hỏi về tình thân, sự bao dung và trách nhiệm vẫn có thể tiếp tục ở lại trong lòng người xem.