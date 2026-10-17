Vô địch World Cup rồi vẫn trắng tay

Ronaldinho từng bị cấm bán 57 bất động sản vì các khoản nợ và tiền phạt, dù anh từng kiếm hàng chục triệu USD trong sự nghiệp.

Andreas Brehme ghi bàn duy nhất trong trận chung kết World Cup 1990, giúp Tây Đức đánh bại Argentina và bước lên ngôi vô địch. Khoảnh khắc ấy đưa ông vào lịch sử bóng đá Đức.

Hơn 20 năm sau, tên Brehme lại xuất hiện trên báo chí vì một câu chuyện rất khác. Theo AS, ông từng rơi vào khó khăn tài chính và mang khoản nợ khoảng 200.000 euro sau khi sự nghiệp thi đấu, huấn luyện kết thúc. Franz Beckenbauer khi ấy còn phải công khai kêu gọi giới bóng đá Đức giúp đỡ người đồng đội cũ.

Brehme không phải trường hợp duy nhất. Garrincha, Cafu, Ronaldinho hay Alberto Tarantini đều từng trải qua những giai đoạn tài chính rất khó khăn dù đã vô địch World Cup.

Từ người hùng World Cup đến cảnh nợ nần

Sau khi giải nghệ năm 1998, Brehme thử sức với công việc huấn luyện tại Kaiserslautern, Unterhaching và Stuttgart. Tuy nhiên, sự nghiệp cầm quân không kéo dài, trong khi tài sản tích lũy từ thời cầu thủ dần hao hụt.

Năm 2014, truyền thông Đức đưa tin Oliver Straube, một người quen trong giới bóng đá, từng đề nghị Brehme làm việc tại doanh nghiệp vệ sinh để có thêm thu nhập. Câu chuyện gây chú ý bởi người từng quyết định một trận chung kết World Cup lại rơi vào tình cảnh hoàn toàn trái ngược với thời kỳ đỉnh cao.

Andreas Brehme, người ghi bàn quyết định giúp Tây Đức vô địch World Cup 1990, từng rơi vào cảnh nợ khoảng 200.000 euro sau khi giải nghệ.

Cafu cũng gặp khủng hoảng tài chính sau khi giải nghệ. Cựu đội trưởng Brazil vô địch World Cup 2002 cùng vợ thành lập công ty đại diện cầu thủ Capi-Penta International Player, nhưng các khoản đầu tư không hiệu quả khiến nợ nần phát sinh.

Theo AS, năm 2019, tòa án tại Sao Paulo thu giữ 5 bất động sản và tạm thời phong tỏa tới 15 tài sản liên quan tới Cafu. Cựu hậu vệ Milan sau đó từng công khai nói về những khó khăn tài chính, dù tình hình về sau được cải thiện.

Ronaldinho cũng từng vướng vào rắc rối tương tự. Trong thời gian khoác áo Barcelona, Milan và tuyển Brazil, anh kiếm được khoản tiền rất lớn từ lương, thưởng và hợp đồng quảng cáo. Nhưng sau khi giải nghệ, những vấn đề pháp lý khiến tài sản của Ronaldinho nhiều lần bị phong tỏa.

Reuters từng đưa tin năm 2019 rằng một tòa án Brazil cấm Ronaldinho bán 57 bất động sản vì các khoản nợ và tiền phạt môi trường chưa thanh toán. Riêng khoản phạt liên quan đến việc xây cầu tàu trái phép tại Porto Alegre lên tới khoảng 9,5 triệu real, tương đương 2,5 triệu USD thời điểm đó.

Tuy nhiên, gọi Ronaldinho “trắng tay” hoàn toàn sẽ không chính xác. Anh vẫn sở hữu giá trị thương mại lớn và nhiều tài sản. Trường hợp của Ronaldinho cho thấy ngay cả một cầu thủ từng kiếm hàng chục triệu USD cũng có thể gặp rắc rối nghiêm trọng nếu quản lý tài chính và pháp lý không tốt.

Garrincha và bi kịch lớn hơn tiền bạc

Câu chuyện Garrincha còn buồn hơn.

Ông cùng Brazil vô địch World Cup 1958 và 1962. Khi Pele chấn thương tại World Cup 1962 ở Chile, Garrincha trở thành nhân vật chính, góp công lớn giúp Brazil bảo vệ chức vô địch và được xem là một trong những cầu thủ hay nhất giải.

Nhưng cuộc sống sau sân cỏ của Garrincha hoàn toàn trái ngược với những năm tháng huy hoàng. Ông gặp vấn đề với rượu, gia đình và tài chính. FIFA từng ghi nhận Garrincha sinh ra trong nghèo khó, vươn tới đỉnh cao bóng đá thế giới rồi qua đời trong cảnh túng thiếu năm 1983.

Gia đình ông thậm chí không đủ tiền lo tang lễ. Hàng nghìn người Brazil xuống đường tiễn đưa Garrincha, còn một nghệ sĩ nổi tiếng phải hỗ trợ chi phí mai táng cho người từng được gọi là “Niềm vui của nhân dân”.

Cafu từng bị tòa án tại Sao Paulo thu giữ 5 bất động sản và phong tỏa nhiều tài sản sau những khoản đầu tư không hiệu quả.

Bóng đá Argentina cũng có những trường hợp tương tự. Alberto Tarantini, hậu vệ đá chính cả 7 trận khi Argentina lần đầu vô địch World Cup năm 1978, từng thừa nhận bản thân quản lý tiền bạc rất kém sau khi giải nghệ.

Tarantini kể ông quá hào phóng với bạn bè và những người xung quanh. Khi gặp khó khăn, phần lớn những người từng được ông giúp đỡ lại biến mất. Có giai đoạn Tarantini không đủ khả năng đóng học phí cho con và phải nhờ Diego Maradona hỗ trợ.

Pedro Pablo Olarticoechea, thành viên tuyển Argentina vô địch World Cup 1986, cũng từng rơi vào cảnh thiếu tiền. Khi làm HLV tạm quyền đội Olympic Argentina năm 2016, ông cho biết Liên đoàn Bóng đá Argentina nợ lương nhiều tháng, khiến bản thân phải vay tiền con gái để trang trải sinh hoạt.

Những trường hợp trên không giống nhau hoàn toàn. Có người đầu tư thất bại, có người quản lý tài sản kém, có người gặp vấn đề pháp lý, trong khi Garrincha còn phải chống chọi với chứng nghiện rượu và nhiều biến cố cá nhân.

Điểm chung nằm ở chỗ danh tiếng không tự động biến thành sự bảo đảm tài chính lâu dài. Sự nghiệp đỉnh cao thường chỉ kéo dài khoảng 15-20 năm, trong khi cuộc sống sau khi giải nghệ có thể dài gấp đôi quãng thời gian ấy.

World Cup có thể giúp một cầu thủ trở thành biểu tượng. Nhưng chiếc cúp vàng không thể bảo vệ họ khỏi những quyết định tài chính sai lầm, những khoản đầu tư thất bại hoặc một cuộc sống mất kiểm soát sau khi rời sân cỏ.