Vợ đi nghỉ dưỡng, chồng ở nhà nhìn qua robot hút bụi lại phát hiện cảnh tượng gây sững sờ

Theo People, vụ việc được tiết lộ trong phán quyết của Tòa án quận Đào Viên, Đài Loan. Người đàn ông kết hôn năm 2021, danh tính không được công bố. Vợ chồng anh sống cùng bố mẹ và thỉnh thoảng đến căn nhà nghỉ dưỡng tại khu vực Quy Sơn, thành phố Đào Viên.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, người chồng tìm cách xác minh

Nghi ngờ bắt đầu vào tháng 9/2023, khi người đàn ông phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng đã qua sử dụng tại căn nhà nghỉ dưỡng. Anh cho rằng món đồ này có thể thuộc về một người đàn ông khác.

Sau đó, người chồng kiểm tra camera giám sát tại khu vực bãi đỗ xe và phát hiện một người đàn ông lạ từng đưa vợ mình về nhà. Những dấu hiệu này càng khiến anh nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng.

Robot hút bụi. Ảnh: Getty Images.

Ngày 24/12/2023, người chồng sử dụng ứng dụng trên điện thoại để điều khiển robot hút bụi tại căn nhà từ xa. Theo lời khai, ban đầu anh định sử dụng chức năng liên lạc của thiết bị để nói chuyện với vợ.

Tuy nhiên, khi theo dõi hình ảnh trực tiếp từ camera của robot, anh nhìn thấy vợ đang ở cùng người đàn ông kia. Người chồng sau đó bật chức năng ghi hình để lưu lại những gì đang diễn ra. Đoạn video ghi lại cảnh người vợ thay quần áo, ôm người đàn ông khác và xuất hiện trong tình trạng khỏa thân trước mặt người này.

Thắng kiện vì vợ ngoại tình nhưng lại bị kết án

Sau khi có đoạn video, người chồng khởi kiện vợ và người đàn ông kia, yêu cầu bồi thường 2 triệu Đài tệ vì cho rằng họ đã xâm phạm quyền lợi hôn nhân của mình.

Tòa án dân sự nhận định mối quan hệ giữa hai người đã vượt quá giới hạn của tình bạn thông thường. Vì vậy, người vợ và người đàn ông kia bị yêu cầu liên đới bồi thường cho nguyên đơn 500.000 Đài tệ.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Người vợ tiếp tục nộp đơn tố cáo chồng bí mật ghi lại hình ảnh riêng tư của cô khi chưa được đồng ý.

Người đàn ông thừa nhận đã điều khiển robot hút bụi và ghi hình, nhưng cho rằng mình làm vậy để thu thập bằng chứng phục vụ vụ kiện dân sự. Anh cũng lập luận rằng thiết bị có thể phát đèn hoặc thông báo khi ghi hình.

(Ảnh minh họa: iStock)

Dù vậy, tòa án không chấp nhận lời biện hộ này. Theo nhận định của thẩm phán, không có đủ bằng chứng cho thấy người vợ biết mình đang bị ghi hình hoặc đã đồng ý cho phép ghi hình. Việc đoạn video được sử dụng làm chứng cứ trong vụ kiện dân sự cũng không đồng nghĩa với việc cách thu thập video đó là hợp pháp.

Tòa nhấn mạnh nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân không thể được sử dụng để phủ nhận quyền riêng tư của một cá nhân. Ngay cả khi nghi ngờ bạn đời ngoại tình, một người cũng không có quyền tùy ý bí mật theo dõi và ghi lại những hoạt động riêng tư của người kia.

Cuối cùng, người chồng bị kết án 5 tháng tù vì hành vi ghi hình riêng tư trái phép. Bản án có thể được chuyển đổi thành khoản tiền phạt 150.000 Đài tệ và vẫn có thể bị kháng cáo.

Vụ việc gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Đài Loan. Một số người cho rằng người chồng đã chịu tổn thương khi phát hiện vợ ngoại tình, nhưng cuối cùng còn phải đối mặt với án tù vì cách thu thập bằng chứng. Ngược lại, nhiều ý kiến đồng tình với phán quyết của tòa, cho rằng dù trong quan hệ vợ chồng, mỗi người vẫn có quyền được bảo vệ đời tư.