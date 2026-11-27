Tôi vẫn nghĩ vợ đã quen với cuộc sống bận rộn ấy, cho đến khi nhận ra dạo gần đây cô ấy thường xuyên ra ngoài với lý do đi họp lớp.

Trường cũ của vợ chuẩn bị tổ chức hội khóa 20 năm ngày ra trường. Cô ấy là lớp trưởng nên thường xuyên phải tham gia các buổi họp để bàn bạc kế hoạch. Ban đầu, tôi không thấy có gì bất thường, nhưng sau đó lại cảm thấy khó hiểu vì tuần nào vợ cũng đi 2-3 buổi, có tuần còn đi tới 4 lần.

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Mỗi lần ra ngoài, vợ đều ăn mặc rất chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng, chọn những bộ quần áo đẹp nhất. Nhưng điều khiến tôi chú ý là lúc trở về, cô ấy lại hoàn toàn khác. Có hôm tóc tai bết lại, áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng như vừa vận động rất nhiều.

Tôi từng trêu rằng đi họp lớp hay đi chạy bộ mà sao về nhà trông mệt mỏi thế. Vợ chỉ cười, nói mọi người bàn bạc nhiều việc nên khá vất vả.

Tôi cũng nhắc cô ấy con còn nhỏ, mẹ chồng tôi ở nhà trông cháu giúp nhưng không nên đi quá nhiều. Thế nhưng vợ bảo mình là lớp trưởng, nếu không tham gia thì mọi người khó thống nhất công việc. Tôi nghe vậy cũng không nói thêm.

Cho đến một hôm, thấy vợ lại chuẩn bị ra ngoài, tôi quyết định lén đi theo vì trong lòng bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ. Tôi sợ cô ấy có chuyện gì giấu mình, thậm chí nghĩ đến khả năng vợ đang gặp gỡ một người đàn ông khác.

Không ngờ, địa điểm vợ đến lại là một phòng tập gym.

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Tôi đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính, thấy cô ấy đang mặc bộ đồ thể thao, chăm chú tập luyện dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông. Vợ tôi mồ hôi nhễ nhại, tóc buộc gọn phía sau, thỉnh thoảng còn hỏi người hướng dẫn cách thực hiện động tác.

Hóa ra những lần về nhà với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi đều là vì chuyện này.

Tối hôm ấy, tôi đợi vợ tắm xong rồi hỏi thẳng. Tôi còn nghĩ nếu chỉ đơn giản là muốn tập thể dục thì tại sao phải giấu giếm, có phải cô ấy đang gặp chuyện gì khó nói không?

Ban đầu, vợ khá lúng túng. Nhưng sau một hồi im lặng, cô ấy bật khóc và kể hết mọi chuyện.

Thực ra, chuyện chuẩn bị hội khóa là có thật. Vợ vẫn tham gia một số buổi họp lớp, nhưng không nhiều như những gì cô ấy nói với tôi. Trong một lần gặp lại bạn học cũ, cô ấy biết người bạn này hiện đang quản lý một phòng gym nên đã ngỏ lời nhờ hướng dẫn tập luyện.

Vợ nói, từ ngày sinh con, cô ấy rất tự ti về ngoại hình. Trước khi mang thai, cô ấy vốn là người khá chú trọng vóc dáng, thích mặc đẹp và thường xuyên được bạn bè khen có dáng người cân đối. Nhưng sau thai kỳ và sinh nở, cơ thể thay đổi quá nhiều. Bụng vẫn chưa gọn lại, cân nặng tăng lên, da dẻ cũng không còn được như trước.

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Cô ấy từng nghĩ chỉ cần sinh con khỏe mạnh là đủ, nhưng khi nhìn lại bản thân trong gương, cô ấy không khỏi buồn lòng. Đặc biệt, sắp tới phải tham gia hội khóa, gặp lại những người bạn đã 20 năm không gặp, cô ấy càng cảm thấy áp lực.

Vợ bảo không muốn xuất hiện trước bạn bè với vẻ ngoài xuề xòa, cũng không muốn lúc nào cũng phải nghe những câu hỏi về chuyện sau sinh tăng bao nhiêu cân, bao giờ lấy lại vóc dáng.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là cô ấy không dám nói với mẹ chồng chuyện đi tập gym. Mẹ tôi vốn rất thương cháu, sẵn sàng trông con giúp khi vợ có việc cần ra ngoài. Nhưng vợ sợ nếu nói muốn đi tập để giảm cân, mẹ sẽ cho rằng cô ấy mới sinh chưa bao lâu đã chỉ lo làm đẹp, không chịu ở nhà chăm con.

Cô ấy cũng ngại nói với tôi vì sợ tôi nghĩ mình không hài lòng với cơ thể sau sinh, hoặc cho rằng cô ấy quá quan trọng chuyện ngoại hình. Thế nên, vợ đành lấy lý do họp lớp để có vài tiếng ra ngoài tập luyện mà không phải giải thích nhiều.

Nghe vợ nói, tôi bỗng thấy mình vô tâm đến mức nào.

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Suốt hơn hai tháng qua, tôi vẫn nghĩ vợ chỉ cần nghỉ ngơi, chăm con và ăn uống đầy đủ là được. Tôi chưa từng thực sự hỏi cô ấy có vui không, có cảm thấy cơ thể thay đổi khiến bản thân buồn bã hay không. Tôi chỉ thấy vợ đã làm mẹ, mà quên mất cô ấy vẫn là một người phụ nữ muốn được xinh đẹp, tự tin và chăm sóc chính mình.

Hôm sau, tôi chủ động đăng ký tập gym cùng vợ và nói với mẹ về chuyện này, mong bà hiểu rằng vợ mới sinh con chưa lâu, ngoài việc chăm sóc em bé, cô ấy cũng cần thời gian để phục hồi sức khỏe và lấy lại sự tự tin.

Tâm sự từ độc giả haiphong...