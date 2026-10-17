Vợ đề xuất yêu thêm người khác khiến chồng ghê sợ, 5 tháng sau xảy ra chuyện bất ngờ

Theo People, Courtney Boyer kết hôn khi 22 tuổi. Lớn lên tại vùng ngoại ô Seattle, Mỹ, trong môi trường tôn giáo đề cao sự trong trắng trước hôn nhân, cô cho biết mình từng tin rằng hẹn hò chỉ nhằm tìm kiếm người bạn đời và kết hôn sớm.

Trong khoảng 15 năm đầu của cuộc hôn nhân, Boyer tập trung vào vai trò người vợ, người mẹ mà cô cho là hoàn hảo. Hai vợ chồng có ba người con và cô luôn ủng hộ chồng trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi cha qua đời năm 2017, cô bắt đầu nhận ra bản thân không còn hạnh phúc.

Boyer cho biết cô cảm thấy kiệt sức, thiếu sự thỏa mãn và ngày càng xa cách chồng cũng như chính mình. Cô cũng thừa nhận đôi lúc cảm thấy khó chịu với các con, dù trước đó luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người mẹ.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, gia đình cô chuyển từ Mỹ đến một thị trấn nhỏ ở Đức. Tại đây, Boyer tham gia một đội bóng đá địa phương và thường xuyên nhận được sự tán tỉnh từ những người đàn ông cùng chơi. Điều đó khiến cô lần đầu tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu có mối quan hệ với một người đàn ông khác ngoài chồng.

Courtney Boyer và chồng. Ảnh: Courtney Boyer

Ban đầu, Boyer không hành động theo những suy nghĩ ấy. Tuy nhiên, trong thời gian đại dịch, chồng cô có chuyến công tác kéo dài bảy tháng, khiến cô phải sống trong trạng thái cô lập tại Đức. Khi chồng trở về, cô quyết định đề xuất thay đổi cách hai người duy trì hôn nhân.

Câu hỏi cô đặt ra là liệu hai vợ chồng có thể thử mối quan hệ có thêm người thứ ba hay không. Boyer cho rằng mình vẫn yêu chồng, muốn giữ gia đình và có chung nhiều mục tiêu với anh, nhưng cũng cảm thấy cần có một mối quan hệ khác để cuộc hôn nhân tiếp tục.

Theo lời kể của Boyer, chồng cô ban đầu vô cùng phản đối và tỏ ra ghê sợ trước đề xuất này. Tuy nhiên, cô không từ bỏ ý định. Trong năm tháng tiếp theo, hai người nhiều lần trò chuyện thẳng thắn về sự độc quyền trong tình cảm và những điều mỗi người mong muốn ở hôn nhân. Cả hai cũng tìm đến chuyên gia trị liệu riêng để cân nhắc vấn đề.

Ảnh: Courtney Boyer

Dần dần, người chồng thay đổi quan điểm và đồng ý với thỏa thuận mới. Dù vậy, việc bắt đầu hẹn hò khi đã kết hôn không dễ dàng với Boyer. Cô không quen với văn hóa hẹn hò tự do hay các ứng dụng hẹn hò, đồng thời gặp khó khăn khi tìm người muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với một phụ nữ đã có chồng.

Khoảng năm năm sau những thay đổi đó, Boyer xuất bản hồi ký và chia sẻ trải nghiệm trên Instagram với tên gọi The Mono Poly Couple. Tên gọi này đề cập đến mô hình quan hệ trong đó cô có thể hẹn hò với người khác, còn chồng vẫn duy trì chế độ một vợ một chồng.

Từ tháng 1, Boyer hẹn hò với một người đàn ông sống tại Anh mà cô quen qua bạn chung. Hai người gặp nhau khoảng mỗi tháng một lần. Theo Boyer, cả chồng cô và vợ của người đàn ông này đều biết về mối quan hệ.

Boyer cho biết chồng hiện ủng hộ lựa chọn của cô. Cô tin rằng anh nhận thấy sự thay đổi tích cực khi cô có thể sống đúng với bản thân hơn.

Câu chuyện được People đăng tải như lời kể cá nhân của Boyer về một mô hình hôn nhân không truyền thống. Theo cô, việc hai người trao đổi thẳng thắn, tìm kiếm hỗ trợ tâm lý và thống nhất các giới hạn đã giúp họ tiếp tục duy trì gia đình theo cách phù hợp với mình.