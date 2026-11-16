Võ Cường tăng cường bảo đảm an ninh trật tự các chung cư

Phường Võ Cường hiện có 12 khu chung cư, nhà ở xã hội với 24 tòa nhà, 6.113 căn hộ và khoảng 11.164 nhân khẩu thường trú, tạm trú. Dân cư đông, biến động thường xuyên cùng thành phần đa dạng đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý cư trú và bảo đảm an ninh, trật tự.

Cán bộ Công an phường Võ Cường kiểm tra công tác lưu trú tại chung cư VCity.

Trước thực tế đó, tháng 11/2025, Công an phường đã triển khai quy chế phối hợp sát thực tế với phương châm rõ người, rõ trách nhiệm. Theo đó, đơn vị phân công 8 cán bộ, chiến sĩ phụ trách các chung cư theo từng lĩnh vực cụ thể như quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy, tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, thiết lập đầu mối phối hợp với 100% ban quản trị, ban quản lý các tòa nhà.

Công tác trao đổi thông tin được duy trì xuyên suốt qua nhóm Zalo, hệ thống loa truyền thanh, bảng tin và tuyên truyền trực tiếp.

Kết quả, sau một năm, Công an phường tiếp nhận 65 tin từ ban quản trị, ban quản lý và cư dân, trong đó 58 tin có giá trị. Qua phối hợp kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 vụ việc vi phạm, liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản và kinh doanh hàng cấm; bắt một đối tượng truy nã người Trung Quốc tại chung cư Green Pearl. Công tác quản lý cư trú được tăng cường với 1.315 lượt kiểm tra, rà soát 4.382 nhân khẩu; điều chỉnh, làm sạch thông tin của 244 trường hợp có dữ liệu dân cư sai lệch.

Đơn vị cũng chú trọng tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp; phối hợp với ban quản lý các tòa nhà nắm tình hình, gọi hỏi răn đe, giáo dục các trường hợp có biểu hiện vi phạm an ninh, trật tự. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND phường, đây là kết quả từ sự phối hợp giữa lực lượng công an với cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Thời gian tới, Công an phường tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, tăng cường quản lý cư trú, phát huy hệ thống camera, các mô hình tự quản và nhân rộng mô hình “Chung cư an toàn về an ninh, trật tự”.