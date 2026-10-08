Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chúc mừng sinh nhật Tuấn Hưng, cách xưng hô gây chú ý
Mới đây, nhân dịp ca sĩ Tuấn Hưng đón tuổi 48, bầu show Liên Phạm (vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng) đã thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ lời chúc mừng đầy tình cảm cùng màn xưng hô đặc biệt dành cho nam ca sĩ "Tìm lại bầu trời".
Nữ bầu show viết: "Happy Birthday Tuấn Hưng nhé! Mom chúc con luôn thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc cho sự nghiệp của con ngày càng thăng hoa, thành công và rực rỡ hơn nữa. Luôn giữ nụ cười và niềm đam mê của mình con nhé! Love you".
Kèm lời chúc, Liên Phạm chia sẻ nhiều hình ảnh chụp cùng Tuấn Hưng và gia đình nam ca sĩ. Mối quan hệ giữa Liên Phạm và Tuấn Hưng được duy trì qua nhiều năm. Cách xưng hô "má - con" càng cho thấy sự gần gũi giữa nữ bầu show và nam ca sĩ. Dưới bài đăng, Tuấn Hưng gửi lời cảm ơn: "Con cảm ơn má nhiều".
Trước đó, Liên Phạm từng chia sẻ cô quen biết Tuấn Hưng hơn 20 năm. Những khoảnh khắc cho thấy mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa nữ bầu show với Tuấn Hưng, vợ và các con anh. Khi nhắc về nam ca sĩ, nữ bầu show viết: "Thế giới showbiz đôi khi có nhiều đổi thay nhưng điều quý giá nhất vẫn là còn nhớ đến nhau, thương nhau và dành cho nhau sự chân tình là đủ rồi".
Mối quan hệ giữa Liên Phạm và Tuấn Hưng được duy trì qua nhiều năm. Cách xưng hô "má - con" càng cho thấy sự gần gũi giữa nữ bầu show và nam ca sĩ.
Bầu show Liên Phạm (SN 1954) là nhân vật quyền lực tại thị trường giải trí hải ngoại, đồng thời sở hữu chuỗi nhà hàng đắt khách tại Mỹ. Thành lập công ty Saigon Entertainment từ năm 1994, bà tổ chức hàng chục chương trình quy mô mỗi năm trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.
Nhờ tạo điều kiện cho hàng loạt sao Việt đình đám sang Mỹ lưu diễn, bà luôn được đồng nghiệp tôn trọng, đón đón nồng nhiệt mỗi khi về TP.HCM. Tuy sở hữu tiềm lực tài chính cùng tầm ảnh hưởng lớn, nữ bầu show lại sống khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.
Về đời tư, bà kết hôn với Đàm Vĩnh Hưng năm 2004 và nộp đơn ly hôn vào tháng 10/2021 tại Mỹ. Cả hai từng có quãng thời gian dài đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp biểu diễn hải ngoại. Sau khi đường ai nấy đi, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, thoải mái chụp ảnh chung tại các sự kiện lẫn tiệc riêng tư. Nữ bầu show cũng dành nhiều tình cảm cho con trai Đàm Vĩnh Hưng khi đăng ảnh bế bé lúc nhỏ và gửi lời chúc mừng sinh nhật khi bé tròn 5 tuổi.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vo-cu-dam-vinh-hung-nhan-gui-tuan-hung-dip-sinh-nhat-48-tuoi-xung-ho-cuc-than-thiet-53206.html