Tối 27/11, Phoom Chirathivat, 37 tuổi, người thừa kế đời thứ tư của gia tộc sáng lập Central Group, qua đời sau một tai nạn. Gia đình chưa công bố chi tiết vụ việc. Tang lễ diễn ra từ ngày 1 đến 3/12 tại chùa Thepsirin, Bangkok, gia đình đề nghị khách viếng không gửi vòng hoa.

Phoom tốt nghiệp Đại học Tufts và lấy bằng MBA tại UCLA, từng là Phó chủ tịch quỹ L Catterton rồi đồng sáng lập quỹ 10.000 tỷ baht CG Capital. Bên cạnh sự nghiệp, báo chí Thái Lan những ngày qua cũng nhắc lại cuộc hôn nhân của anh với một ái nữ gia tộc tài phiệt.

Đám cưới của hai gia tộc giàu có

Ngày 20/9/2020, Phoom kết hôn với Pam Pranapda Phornprapha tại khách sạn Park Hyatt Bangkok, khách sạn mà sau này anh tham gia điều hành. Theo trang Kapook, hôn lễ quy tụ nhiều gương mặt của giới kinh doanh, thượng lưu và giải trí Thái Lan, trong đó có diễn viên Sririta Jensen và Cindy Sirinya.

Pam là con gái cả của ông Phornthep và bà Mayuree Phornprapha. Gia đình cô sở hữu Siam Motors (tên tiếng Thái là Siam Kolkarn), tập đoàn tiên phong của ngành ô tô Thái Lan và là đối tác lâu năm của Nissan. Theo Forbes, ông Phornthep và gia đình đứng thứ 13 trong danh sách giàu nhất Thái Lan năm 2026 với khối tài sản khoảng 2,1 tỷ USD. Từ năm 2023, ông còn giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Bangkok.

Nữ doanh nhân tốt nghiệp Brown, điều hành loạt thương hiệu

Pam tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Brown (Mỹ). Theo hồ sơ diễn giả của World Family Office Forum châu Á, cô là giám đốc tại Siam Motors Group, đồng thời giữ chức chủ tịch Siam Music Yamaha và Siam Nissan Automobiles.

Pam Pranapda Phornprapha là con gái cả của tỷ phú đứng sau Siam Motors.

Cô còn đồng sáng lập và làm chủ tịch Paroshoot, công ty bán lẻ thời trang có hơn 70 cửa hàng tại Thái Lan, phân phối các thương hiệu như Christian Louboutin, Berluti, Missoni hay Havaianas. Ngoài kinh doanh, Pam tham gia chiến dịch bảo vệ không khí sạch "Right to Breathe" của tổ chức doanh nhân trẻ YPO.

Theo Thai Post, sau một thời gian chung sống, Phoom và Pam đã chia tay. Báo chí Thái Lan không nêu lý do.