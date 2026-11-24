Hội thảo tổ chức ngày 24/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: MINH GIANG)

Ngày 24/11, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy giá trị truyền thống-Đổi mới quản lý-Chuyển đổi số và phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam” nhằm đánh giá hoạt động của Liên đoàn từ sau Đại hội tháng 10/2025, đồng thời thảo luận giải pháp phát triển giai đoạn 2027-2030.

Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh. (Ảnh: MINH GIANG)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh cho biết, thời gian qua, công tác bảo tồn, nghiên cứu và chuẩn hóa kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, trong đó duy trì 10 bài quyền, binh khí, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên môn. Phong trào võ cổ truyền cũng ngày càng mở rộng trong trường học, cộng đồng và lực lượng vũ trang thông qua các hình thức võ dưỡng sinh, võ nhạc, tự vệ, đồng diễn.

Hệ thống thi đấu có bước phát triển về quy mô. Năm 2025, Liên đoàn tổ chức 3 giải vô địch quốc gia, thu hút 1.807 lượt vận động viên, tranh tài ở 345 bộ huy chương. Năm 2026, hệ thống được mở rộng với 6 giải và sự kiện. Đáng chú ý, Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia thu hút 33 đoàn, hơn 900 võ sĩ, trong đó có 4 đoàn quốc tế.

Trên đấu trường quốc tế, tại Italia năm 2026, đội tuyển Việt Nam giành 30 Huy chương Vàng, xếp nhất toàn đoàn tại Giải vô địch thế giới; tổng thành tích ở cả giải vô địch và vô địch trẻ thế giới đạt 32 Huy chương Vàng.

Dù vậy, phong trào vẫn phát triển chưa đồng đều, một số cơ sở còn khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn. Ông Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh: “Những kết quả vừa qua là đáng ghi nhận nhưng chưa đủ để hài lòng. Võ cổ truyền Việt Nam có bề dày lịch sử, giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển lớn. Vấn đề đặt ra là phải chuyển những giá trị, tiềm năng ấy thành năng lực tổ chức, chất lượng chuyên môn, sức lan tỏa trong cộng đồng và vị thế quốc tế”.

VCT Platform – hướng đi mới trong bảo tồn và phát triển võ cổ truyền

Một nội dung trọng tâm của hội thảo là giới thiệu VCT Platform, nền tảng số hướng tới đổi mới phương thức quản lý, kết nối và bảo tồn hệ thống võ cổ truyền Việt Nam.

Theo ông Hoàng Bá Tùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn VCT Platform, nền tảng được xây dựng nhằm gìn giữ tinh hoa võ thuật truyền thống bằng công nghệ số, đồng thời đưa võ cổ truyền đến gần hơn với thế hệ trẻ và cộng đồng quốc tế.

Nhiều võ sư tham gia hội thảo. (Ảnh: MINH GIANG)

Hội thảo thống nhất yêu cầu đổi mới quản lý phải song hành với bảo tồn bản sắc và phát triển phong trào. Việc xây dựng VCT Platform được kỳ vọng tạo thêm động lực để võ cổ truyền Việt Nam kết nối với giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa, đồng thời nâng cao sức lan tỏa trong cộng đồng và vị thế trên trường quốc tế.