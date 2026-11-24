Đáng chú ý, nội dung đối kháng H1 lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, mở ra hướng phát triển mới cho Võ cổ truyền Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng và phù hợp với xu thế thể thao hiện đại.

Nội dung đối kháng Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X- 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25-28/11. Ảnh minh hoạ.

Môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 28/11, với sự tham gia của 319 vận động viên đến từ 24 đơn vị. Các vận động viên tranh tài 37 bộ huy chương ở hai nhóm nội dung quyền thuật và đối kháng. Đây là dịp để các địa phương, đơn vị đánh giá chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh của vận động viên sau quá trình tập luyện, chuẩn bị cho kỳ Đại hội lớn nhất của thể thao quốc gia.

Sau ba ngày tranh tài, nội dung quyền thuật đã khép lại. TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với 5 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Tiếp nối nội dung này, các võ sĩ đối kháng sẽ bước vào tranh tài từ ngày 25 đến 28/11, với 27 nội dung, quy tụ 223 võ sĩ và dự kiến tổ chức 196 trận đấu.

Đối kháng là nội dung đòi hỏi các võ sĩ thể hiện trực tiếp năng lực chuyên môn thông qua từng trận đấu. Nền tảng thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh thi đấu đều là những yếu tố quyết định thành tích. Trong đó, sự xuất hiện của H1 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho chương trình thi đấu môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Ở nội dung H1, 51 võ sĩ, gồm 35 nam và 16 nữ, sẽ tranh tài ở 8 hạng cân, đại diện cho các đơn vị trên cả nước. Trước ngày thi đấu, Ban Tổ chức môn Võ cổ truyền đã tổ chức buổi gặp gỡ các võ sĩ tham gia nội dung này nhằm phổ biến quy định chuyên môn, luật thi đấu, công tác tổ chức và những yêu cầu cần thiết trước khi bước vào tranh tài. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, chia sẻ, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý thức thi đấu thể thao cao thượng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam.

H1 là nội dung đối kháng được tổ chức theo thể thức mới, với những điều chỉnh về luật và trang bị bảo hộ nhằm tạo điều kiện để võ sĩ phát huy đa dạng kỹ thuật võ thuật. Đáng chú ý, vận động viên được phép sử dụng kỹ thuật đánh gối, đánh chỏ trong phạm vi luật định, góp phần làm phong phú các phương án tấn công, tăng tính quyết liệt và hấp dẫn của trận đấu.

Khác với một số thể thức đối kháng có sử dụng mũ và giáp bảo hộ, H1 không sử dụng hai trang bị này, đồng thời áp dụng các phương tiện bảo vệ theo quy định chuyên môn. Thể thức đó đặt ra yêu cầu cao đối với kỹ năng phòng thủ, khả năng kiểm soát đòn đánh, độ chính xác trong kỹ thuật và bản lĩnh của mỗi võ sĩ.

Với hình thức thi đấu trực tiếp, H1 hứa hẹn mang đến những trận đấu có tốc độ cao, giàu tính chiến thuật. Thành tích của vận động viên không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh hay khả năng tấn công mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa kỹ thuật, khả năng kiểm soát và tính chính xác trong từng tình huống. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với công tác trọng tài, giám sát chuyên môn và bảo đảm an toàn trong thi đấu.

Việc đưa nội dung H1 vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 là bước đổi mới đáng chú ý của môn Võ cổ truyền. Không chỉ mở rộng nội dung tranh tài, tạo thêm cơ hội cho vận động viên thể hiện năng lực, sự điều chỉnh này còn hướng tới xây dựng hệ thống thi đấu đa dạng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và tăng sức hút đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trên nền tảng những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Võ cổ truyền Việt Nam đang từng bước đổi mới để thích ứng với yêu cầu của thể thao hiện đại. Sự xuất hiện của H1 tại Đại hội lần này vừa góp phần làm phong phú chương trình thi đấu, vừa thể hiện nỗ lực phát triển, nâng tầm và quảng bá võ thuật dân tộc trên các đấu trường thể thao trong nước và quốc tế.

Các trận chung kết nội dung H1 được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, mang đến những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và góp phần lan tỏa tình yêu, niềm tự hào đối với võ thuật truyền thống Việt Nam.