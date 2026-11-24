Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ môn võ cổ truyền tranh tài 27 nội dung, quy tụ 223 võ sĩ và dự kiến tổ chức 196 trận đấu. Đây là phần thi được dự báo sẽ có tính cạnh tranh cao khi các võ sĩ bước vào những cuộc so tài trực tiếp, đòi hỏi nền tảng thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh thi đấu. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ban tổ chức đưa nội dung H1 vào thi đấu tại đại hội.

Nội dung H1 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn môn võ cổ truyền tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VNVF

Ở nội dung H1 có 51 võ sĩ, gồm 35 nam và 16 nữ, sẽ tranh tài ở 8 hạng cân, đại diện cho các đơn vị trên cả nước. Đây không chỉ là cuộc đua thành tích mà còn là cơ hội để các võ sĩ thể hiện tài năng, khẳng định bản thân và lan tỏa tinh thần thượng võ Việt Nam.

H1 là nội dung đối kháng được tổ chức theo thể thức thi đấu mới, với những điều chỉnh về luật và trang bị bảo hộ nhằm tạo điều kiện cho các võ sĩ phát huy đa dạng kỹ thuật võ thuật. Đáng chú ý, các vận động viên được phép sử dụng kỹ thuật đánh gối, đánh chỏ trong phạm vi luật định, góp phần tăng tính đa dạng, quyết liệt và hấp dẫn của các trận đấu.

Khác với một số thể thức đối kháng có sử dụng mũ và giáp bảo hộ, H1 không sử dụng mũ và giáp, đồng thời áp dụng các trang bị bảo vệ theo quy định chuyên môn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với kỹ năng phòng thủ, khả năng kiểm soát đòn đánh, sự chính xác trong kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu của mỗi võ sĩ.

Với thể thức thi đấu trực tiếp, H1 hứa hẹn mang đến những trận tranh tài tốc độ, giàu tính chiến thuật và hấp dẫn đối với khán giả. Mỗi trận đấu là sự thể hiện tổng hợp của kỹ thuật, sức mạnh, khả năng kiểm soát, sự chính xác và tinh thần thi đấu của vận động viên, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác trọng tài, giám sát chuyên môn và bảo đảm an toàn. Đây là nỗ lực đổi mới nội dung thi đấu, mở rộng cơ hội phát triển cho vận động viên, hướng tới xây dựng một hệ thống thi đấu đa dạng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, đồng thời tạo sức hút mới đối với công chúng và thế hệ trẻ.

Từ nền tảng những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Võ cổ truyền Việt Nam đang từng bước đổi mới để thích ứng với yêu cầu của thể thao hiện đại. Sự xuất hiện của H1 tại đại hội lần này không chỉ góp phần làm phong phú chương trình thi đấu, mà còn thể hiện khát vọng phát triển, nâng tầm và quảng bá võ thuật dân tộc trên các đấu trường thể thao trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Thể thao cho mọi người (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam kỳ vọng, H1 sẽ mang đến những trận đấu tốc độ, quyết liệt, giàu tính chiến thuật và hấp dẫn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, sức cạnh tranh và tính chuyên nghiệp của võ cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, đổi mới không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Bởi H1 trên nền tảng những giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Việt Nam: Tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ, kỷ luật, trung thực, nhân văn và trách nhiệm.

“Sự ra mắt của H1 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 không chỉ là sự bổ sung một nội dung thi đấu mới, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, cầu thị và khát vọng phát triển của võ cổ truyền Việt Nam. Chúng ta mong muốn môn võ dân tộc ngày càng được quan tâm, phát triển mạnh mẽ hơn, có thêm nhiều vận động viên tài năng, nhiều giải đấu chất lượng và từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao quốc gia, quốc tế”, ông Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh.