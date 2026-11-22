Môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 19 đến 28/11, trong đó các nội dung thi đấu chính thức bắt đầu từ ngày 21/11. Giải đấu năm nay có 319 vận động viên đủ điều kiện tham dự, gồm 191 nam và 128 nữ, đến từ 24 đơn vị. Các võ sĩ tranh tài ở 37 bộ huy chương, trong đó có 10 nội dung quyền thuật và 27 nội dung đối kháng. Đây là một trong những kỳ tranh tài quan trọng, phản ánh sự phát triển về lực lượng, trình độ chuyên môn và chất lượng đào tạo Võ cổ truyền tại các địa phương trên cả nước.

Với 24 đơn vị tham dự, 37 bộ huy chương được trao ở hai nhóm nội dung quyền thuật và đối kháng, giải đấu hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn, đồng thời là dịp đánh giá lực lượng và thúc đẩy sự phát triển của Võ cổ truyền Việt Nam

Ở nội dung quyền thuật, các cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, với sự góp mặt của 96 vận động viên, thực hiện 156 tiết mục thi đấu. Các bài quyền đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, sức mạnh, độ chính xác, sự linh hoạt và phong thái biểu diễn, đồng thời thể hiện những nét đặc trưng, tinh hoa của Võ cổ truyền Việt Nam.

Trong khi đó, nội dung đối kháng diễn ra từ ngày 25 đến 28/11, quy tụ 223 vận động viên, dự kiến tổ chức 196 trận đấu ở 27 nội dung. Những cuộc so tài hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, quyết liệt, đòi hỏi các võ sĩ phát huy tối đa thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, công bằng và đúng điều lệ, Ban Tổ chức đã hoàn tất công tác kiểm tra hồ sơ, rà soát điều kiện chuyên môn, tập huấn trọng tài và họp các trưởng đoàn, huấn luyện viên trước ngày thi đấu.

Không chỉ tập trung vào các nội dung tranh huy chương, môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn dành sự quan tâm đến hoạt động quảng bá, trao đổi chuyên môn và định hướng phát triển lâu dài.

Bên cạnh hoạt động tranh tài, ngày 24/11, Ban Tổ chức dự kiến triển khai chương trình quảng bá nội dung đối kháng và tổ chức hội thảo về định hướng phát triển, chuyển đổi số Võ cổ truyền Việt Nam.

Thông qua Đại hội, các địa phương có cơ hội đánh giá chất lượng huấn luyện, phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên triển vọng. Đồng thời, giải đấu góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định vị thế và sức sống của Võ cổ truyền Việt Nam trong nền thể thao hiện đại.