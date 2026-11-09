Võ cổ truyền Lâm Đồng hướng đến HCV Đại hội Thể thao toàn quốc

Võ sĩ K'Quang (bên trái) cùng võ sĩ Kră Jăn Ha Than (bên phải) tại phòng tập

Những võ sĩ từ buôn làng

Người tầm thước, bước chân nhanh nhẹn, linh hoạt, K’Quang gây ấn tượng với những đòn đỡ và cú đấm tung ra nhanh, dứt khoát. Võ sĩ thi đấu đối kháng ở hạng cân 54 kg này hiện là một trong những niềm hy vọng tranh chấp huy chương của Đội tuyển VCT Lâm Đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

K’Quang là người K’ho, sinh năm 2006, trong gia đình làm nông ở vùng sâu Gia Bắc, nay thuộc xã Sơn Điền. Năm lớp 8, K’Quang bắt đầu tập vovinam để rèn luyện sức khỏe. Đến năm lớp 10, anh chuyển sang tập VCT và nhanh chóng giành HCV đối kháng hạng cân 57 kg tại giải cấp tỉnh. Năm 2024, trong màu áo Đội tuyển VCT ngành giáo dục tỉnh, K’Quang tiếp tục giành HCV cùng hạng cân tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X ở Hải Phòng.

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2024, K’Quang được tuyển chọn vào Đội tuyển VCT Lâm Đồng. Từ đó đến nay, anh giành 3 huy chương tại các giải toàn quốc ở nội dung đối kháng hạng cân 54 kg, trong đó có HCV Cúp các câu lạc bộ (CLB) VCT toàn quốc năm 2025.

Chia sẻ về dự định tương lai, K’Quang cho biết, anh mong muốn theo học Đại học Thể dục thể thao để sau này trở về giảng dạy, truyền niềm đam mê võ thuật cho thế hệ trẻ trên chính quê hương mình. Còn trước mắt, anh đang tập trung tập luyện, chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới. “Hạng cân 54 kg có rất nhiều võ sĩ trong nước cạnh tranh huy chương, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức”, anh K’Quang nói.

Các VĐV đội tuyển VCT Lâm Đồng đang tập luyện hằng ngày để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc

Một gương mặt khác được kỳ vọng tranh chấp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 là Kră Jăn Ha Than (SN 2008), sinh sống tại phường Cam Ly - Đà Lạt. Có niềm đam mê với võ thuật, Ha Than bắt đầu tập luyện VCT từ khi còn học tiểu học. Năm 2025, võ sĩ trẻ này giành HCĐ môn kickboxing tại giải trẻ quốc gia. Đây cũng là môn thi đấu mà các võ sĩ VCT có thể tham gia. Tiếp đó, trong năm 2026, Ha Than giành HCB nội dung đối kháng, hạng cân 57 kg tại Giải vô địch các CLB VCT toàn quốc. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 Ha Than tiếp tục tranh tài ở nội dung đối kháng, hạng cân 57 kg.

Nỗ lực cho mục tiêu

Đội tuyển VCT Lâm Đồng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 với 17 VĐV, trong đó có 11 VĐV thi đấu đối kháng ở các hạng cân từ 51 - 72 kg và 6 VĐV thi đấu quyền thuật. Ngoài K’Quang và Kră Jăn Ha Than, đội hình đối kháng còn có 2 võ sĩ người dân tộc thiểu số là K’Buys (SN 2008), thi đấu hạng cân 60 kg và Dơng Gus Ha Siêng (SN 1996), thi đấu hạng cân 54 kg.

Thành viên của đội tuyển VCT Lâm Đồng chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc

Từ đầu năm 2026 đến nay, với nòng cốt là các VĐV trong đội hình tham dự đại hội, Đội tuyển VCT Lâm Đồng đã giành tổng cộng 20 huy chương tại Giải vô địch các CLB VCT quốc gia và Giải vô địch trẻ VCT quốc gia, gồm 2 HCV, 4 HCB và 14 HCĐ.

Trong những lần tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, Đội tuyển VCT Lâm Đồng từng giành 1 HCV tại kỳ đại hội năm 2014 và 2 HCV năm 2018. Tuy nhiên, tại kỳ Đại hội gần nhất năm 2022, thành tích của đội chỉ dừng lại ở 3 HCĐ.

Tại đại hội năm nay, VCT Lâm Đồng đặt mục tiêu giành 1 HCV và 2 HCĐ. “Hiện nay, các VĐV duy trì tập luyện cường độ cao hằng ngày, kết hợp rèn luyện chuyên môn và thể lực. Một số trường hợp có chấn thương trong quá trình tập luyện nhưng không đáng kể. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích tốt nhất”, ông Hồ Tuấn Linh - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển VCT Lâm Đồng cho biết.