Khép lại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2026 tại Italia, các vận động viên (VĐV) võ cổ truyền Khánh Hòa đã xuất sắc giành huy chương vàng. Qua đó, góp phần quan trọng trong chiến tích của đoàn thể thao Việt Nam khi giành ngôi nhất toàn đoàn.

Các vận động viên võ cổ truyền Khánh Hòa giành huy chương vàng thế giới tại Italia.

Tự hào võ Việt

Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10 tại TP. Cervia, tỉnh Ravenna, Italia. Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế, với sự góp mặt của gần 600 VĐV và đại diện của 45 quốc gia quy tụ tranh tài, giao lưu.

Đoàn Việt Nam tham dự với 83 thành viên, trong đó có 40 VĐV được chọn lọc kỹ lưỡng từ những gương mặt VĐV đạt thành tích cao tại các giải vô địch, giải trẻ quốc gia. Trải qua 6 ngày tranh tài, thành tích đoàn VĐV võ cổ truyền Việt Nam đã vượt ngoài kỳ vọng khi mang về tổng cộng 33 tấm huy chương (32 huy chương vàng, 1 huy chương bạc), xếp vị trí nhất toàn đoàn; đứng thứ 2 là đoàn VĐV Pháp với 36 huy chương; xếp vị trí thứ 3 là đoàn chủ nhà Italia giành 71 huy chương.

Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2026 không chỉ là cuộc tranh tài đơn thuần mà còn được thiết kế như một diễn đàn chuyên môn toàn cầu với các chương trình tập huấn, thi trọng tài quốc tế, các cuộc hội thảo về luật thi đấu và phương pháp huấn luyện. Hệ thống thi đấu giải bao gồm nhiều nhóm tuổi, nội dung (đối kháng, quyền thuật, đối luyện, biểu diễn tập thể)... Qua đó, tạo sân chơi cho nhiều thế hệ, đồng thời phô diễn trọn vẹn những đặc trưng đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam. Ở góc độ văn hóa và đối ngoại đã vượt xa ranh giới của giải đấu thể thao, góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tinh hoa văn hóa Việt Nam, nổi bật là môn võ cổ truyền đến với bạn bè quốc tế.

Góp công vào kỳ tích chung

Góp mặt vào đoàn VĐV võ cổ truyền Việt Nam tham gia thi đấu tại Italia, đoàn VĐV võ cổ truyền tỉnh Khánh Hòa có 4 thành viên gồm: Cao Thị Loan, Trịnh Kiên Cường, Huỳnh Văn Trường và Trịnh Trung Tín. Cả 4 VĐV đều có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung biểu diễn quyền binh khí 4 người khi vượt qua hàng loạt các đối thủ mạnh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ để giành tấm huy chương vàng. VĐV Trịnh Kiên Cường cho biết: “Tôi rất vui, hạnh phúc và tự hào khi cùng đồng đội giành huy chương vàng tại giải thế giới. Giá trị cao đẹp nhất mà chúng tôi có được thông qua các trận đấu ở giải này là góp phần gìn giữ, giới thiệu và lan tỏa những tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

Sau khi kết thúc giải đấu, các thành viên đoàn võ cổ truyền Khánh Hòa bước vào giai đoạn cao điểm tập luyện, chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với mục tiêu giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Đây là mục tiêu không hề dễ trong bối cảnh các tỉnh, thành, ngành trong cả nước đang có sự đầu tư mạnh nguồn lực. Hy vọng, với tấm huy chương vàng thế giới, các VĐV đội tuyển võ cổ truyền Khánh Hòa sẽ có thêm động lực để tập luyện, giữ vững phong độ, đạt được thành tích cao, mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà.