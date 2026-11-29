Vận động viên Nguyễn Đức Anh trên bục nhận huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: ĐVCC

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, môn Võ cổ truyền tại đại hội đã chính thức khép lại. Các VĐV Đồng Nai đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật là Nguyễn Đức Anh có màn thể hiện ấn tượng ở hạng cân trên 54kg đến 57kg nam. Với phong độ ổn định và lối thi đấu hiệu quả, VĐV Đồng Nai đã vượt qua các đối thủ để giành HCV, góp phần nâng tổng số HCV của đoàn thể thao thành phố tại đại hội lên 15.

Võ Đức Anh thi đấu bản lĩnh, xuất sắc mang về huy chương vàng thứ 15 cho thể thao Đồng Nai. Ảnh: Võ cổ truyền Việt Nam

Bên cạnh tấm HCV của Nguyễn Đức Anh, đội tuyển Võ cổ truyền Đồng Nai còn giành thêm 2 huy chương bạc (HCB) và 7 huy chương đồng (HCĐ).

Hai HCB thuộc về Lý Thị Thu Thanh (hạng cân trên 48kg đến 51kg nữ) và Đỗ Hoàng Thanh (hạng cân trên 60kg đến 64kg nam).

Các tấm HCĐ được trao cho: Nguyễn Mạnh Cường (hạng cân trên 48kg đến 51kg nam); Lâm Ngọc Quân (hạng cân trên 51kg đến 54kg nam); Nguyễn Văn Đức Nghĩa (hạng cân từ 64kg đến 68kg nam); Lâm Thị Thúy Tuyên (hạng cân trên 54kg đến 57kg nữ); Hà Thị Kiều Anh (hạng cân trên 68kg đến 72kg nữ); Vi Ngọc Hân (biểu diễn quyền nữ - Song tuyết kiếm) và Nguyễn Thị Hồng Liên (biểu diễn quyền nữ - Thanh long độc kiếm).

Như vậy, khép lại môn Võ cổ truyền tại đại hội, đội tuyển Đồng Nai giành tổng cộng 10 huy chương, gồm 1 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ. Thành tích này ghi nhận nỗ lực của ban huấn luyện và các VĐV trong suốt quá trình tập luyện, thi đấu, đồng thời đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đoàn thể thao thành phố tại đại hội.