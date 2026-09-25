Theo cáo trạng, khoảng 0h45 ngày 17/6/2026, Tâm, Khang cùng Dương Quốc Hùng (SN 2009) và Nguyễn Văn Thiện Nhân (SN 2009) đi trên 2 xe mô tô qua đường Trường Sa, thuộc xã Phú Vang.

Hai bị cáo vô cớ mang chai bia đuổi đánh người đi đường tại phiên toà.

Tại đây, Tâm phát hiện anh Lê Khắc Thuật (SN 2004) điều khiển xe máy chở anh Lê Đức Cường (SN 2005) và Phan Văn Bắc (SN 2003) đi theo chiều ngược lại. Tâm nảy sinh ý định đánh nhóm anh Thuật và được những người đi cùng đồng ý.

Cả nhóm sau đó đến Lương Viện Quán trên đường Trường Sa. Nhân vào quán lấy một thùng vỏ chai bia Huda bằng thủy tinh đưa ra cho cả nhóm. Tâm lấy một vỏ chai bia rồi cùng Khang điều khiển xe đuổi theo nhóm anh Thuật.

Khi đến đường Võ Phi Trắng, nhóm Tâm đuổi kịp. Tâm ném vỏ chai bia trúng vào mặt anh Thuật. Nhân cũng ném nhưng không trúng người. Sau khi gây thương tích, nhóm Tâm bỏ chạy và vứt số vỏ chai còn lại dọc đường.

Anh Thuật được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Kết luận giám định xác định anh Thuật bịtổn thương cơ thể 6%.

Ngày 18/6/2026, anh Thuật có đơn yêu cầu khởi tố vụ án và yêu cầu các bị cáo bồi thường 28 triệu đồng. Đến thời điểm xét xử, các bị cáo chưa bồi thường khoản tiền này.

Toàn cảnh phiên toà.

Quá trình điều tra xác định Lê Chí Tâm là người khởi xướng và trực tiếp dùng chai bia gây thương tích cho anh Thuật; Tôn Thất Nguyễn Trương Khang cùng các đối tượng còn lại tham gia với vai trò giúp sức.

Đối với Nguyễn Văn Thiện Nhân và Dương Quốc Hùng, do tại thời điểm phạm tội đều từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, cơ quan tố tụng đã tách vụ án để điều tra, truy tố, xét xử riêng.

HĐXX xác định các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và thành khẩn khai báo.

Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện cả Tâm và Khang đều từng bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích; riêng Tâm còn từng bị xử phạt về hành vi mang theo vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây thương tích.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Chí Tâm 9 tháng tù và Tôn Thất Nguyễn Trương Khang 7 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.