Vợ chửi bới, đập vỡ kính phòng trọ vì nghi chồng bị phụ nữ khác lôi kéo đi chơi

Ngày 19/9, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra, xác minh vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 6/7 tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến.

Trang có lời lẽ xúc phạm, hăm dọa, liên tục la hét, dùng vật dụng ném và đập vào cửa phòng làm vỡ kính. Ảnh minh họa - Nguồn AI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 cùng ngày, do nghi ngờ bà Đ.T.T.T. (trú xã Hòa Tiến) lôi kéo chồng mình đi chơi, Trần Thị Hà Trang (SN 2000, trú thôn Yến Nê Tây, xã Hòa Tiến) đã đến trước phòng trọ của bà T. tại thôn Dương Sơn.

Tại đây, Trang có lời lẽ xúc phạm, hăm dọa, liên tục la hét, dùng vật dụng ném và đập vào cửa phòng làm vỡ kính, gây ảnh hưởng đến những người cùng thuê trọ và an ninh trật tự tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo truy tìm Trần Thị Hà Trang (kèm theo Quyết định truy tìm người).

Quyết định truy tìm Trần Thị Hà Trang. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị cơ quan, tổ chức và nhân dân nếu biết thông tin về Trần Thị Hà Trang, vui lòng cung cấp cho cơ quan Công an qua địa chỉ: Công an xã Hòa Tiến (đường Nguyễn Bá Tùng, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng); hoặc qua số điện thoại: 0905.545.235 (đồng chí Trần Đình Hùng).